Potrebna frekventna komunikacija banaka i regulatora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Frekventna i otvorena komunikacija banaka i regulatora potvrđuje potpunu transparentnost poslovanja i doprinosi stabilnosti sistema, ocijenjeno je na sastanku guvernera Centralne banke, Radoja Žugića i predstavnika Addiko banke.

Na sastanku Žugića sa predsjednikom Nadzornog odbora Addiko banke, Tadejom Krašovecom i predsjednikom Upravnog odbora te banke, Kristofom Šoenom, razgovarano je o stanju i trendovima na bankarskom tržištu Crne Gore u svijetlu aktuelne situacije, sa posebnim osvrtom na poslovanje Addiko banke.

„Konstatovano je da je bankarski sektor tokom krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, pokazao visok stepen otpornosti, te da pokazatelji poslovanja banaka potvrđuju njegovu stabilnost“, navodi se u saopštenju CBCG.

Krašovec je naveo da Addiko banka, u skladu sa prepoznatim potrebama klijenata i trendovima na bankarskom tržištu, u kontinuitetu unapređuje dostupnost i kvalitet svojih proizvoda i usluga, vodeći pri tom odgovornu politiku upravljanja rizicima.

Osim pružanja podrške stanovništvu, Žugić je istakao potrebu sistemske podrške banaka realnom sektoru, koja je posebno značajna u periodu krize.

