Posvećeni razvoju infrastrukrnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore i Kosova u narednom periodu će biti posvećene razvoju infrastrukturnih projekata koji treba da poboljšaju komunikaciju, transport i trgovinu dvije države i utiču na njihov jači ekonomski razvoj.

To je saopštio premijer Dritan Abazović tokom bilateralnog susreta kosovskim kolegom Aljbinom Kurtijem.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i Kurti su se saglasili da su odnosi Crne Gore i Kosova prijateljski i da se baziraju na principima uzajamnog povjerenja, dobrosusjedstva i zajedničkoj evropskoj i evroatlantskoj perspektivi.

Abazović je, kako se navodi, istakao je da je Crna Gora posvećena svakom vidu regionalne saradnje, što je dokazala više puta do sada, prije svega kroz otvorenost dijaloga i dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama regiona.

„Kontinuirano se ulažu napori kako bi nadogradnjom postojećih odnosa sa svim susjedima dali dodatan podstrek i otvorili nove mogućnosti za demokratski, ekonomski i svaki drugi prosperitet regiona“, rekao je Abazović na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Čestitajući izglasavanje 43. Vlade, Kurti naznačio je da dvije države treba da poboljšaju odnose kako bi se uvećala ekonomska aktiva dvije države.

“Abazović i Kurti razgovarali su o infrastrukturnim projektima koji treba da povežu dvije države, a prije svega o rekonstrukciji ili izgradnji novog puta na dionici Rožaje-Peć, kao i izgradnji puta-tunela koji bi povezao Plav i Dečane”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se sagovornici saglasili da dvije države treba da jačaju svoje odnose u kontekstu regionalne stabilnosti i multilateralne saradnje.

