Posvećeni beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić, pozdravio je akciju Uprave policije – Specijalnog policijskog odjeljenja na čelu sa novoizabranim rukovodiocem Predragom Šukovićem, povodom hapšenja predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića.

„Današnja, kao i nedavne akcije najbolji su pokazatelj posvećenosti i beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je i postavljeno kao jedan od ključnih prioriteta Vlade“, rekao je Adžić.

Akcija je, kako je naveo, izvedena po nalogu glavnog specijalnog tužioca, Vladimira Novovića.

Adžić je, kako se navodi na Twitteru Ministarstva unutrašnjih poslova, kazao da će svakodnevno jačati povjerenje u institucije bezbjednosti, a da je ovo tek početak.

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su Jovanića, zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu više desetina miliona EUR. Osim Jovanića, uhapšeno je još desetak osoba iz više crnogorskih gradova.

Bivši premijer Zdravko Krivokapić takođe je pozdravio aktivnosti novog SDT-a, uključujući nalog za današnja hapšenja.

„U više navrata sam ukazivao da su Privredni sud i njegov predsjednik godinama radili protiv interesa države Crne Gore, a za račun privatnih interesa“, dodao je Krivokapić.

Nekadašnji ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, kazao je da hapšenje Jovanića pokazuje da je sistem na svim nivoima decenijama bio nepravedan prema građanima.

“U prethodnom periodu u više navrata sam ukazivao na brojne nepravilnosti i kontraverzne odluke Jovanića, koje su nerijetko bile na štetu radnika, pa i same države. Nadam se da će u narednom periodu temelji pravične borbe koje smo čvrsto postavili za vrijeme našeg mandata poslužiti kao osnov za dalje reforme na putu izgradnje pravičnog i prosperitetnog društva”, rekao je Milatović.

