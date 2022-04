Poslovni rezultati kompanija podstakli indekse

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi skočili više od jedan odsto jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija, ali i umirujuće poruke iz američke centralne banke.

Dow Jones ojačao je 499 bodova ili 1,45 odsto, na 34.911 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,61 odsto, na 4.462 poena, a Nasdaq indeks 2,15 odsto, na 13.619 bodova.

Najveći dnevni skok tih indeksa u više od mjesec zahvaljuje se rastu cijena dionica u deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, prenosi Hina.

Pao je samo naftni sektor, jedan odsto, jer su cijene nafte potonule više od pet odsto, nakon što je Međunarodni monetarni fond (MMF) smanjio procjenu rasta svjetske ekonomije u ovoj godini sa 4,4 na 3,6 odsto i upozorio na rizike od visoke inflacije.

Pozitivno su na tržište uticali bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati kompanija.

Od 49 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvještaje, njih 79,6 odsto ostvarilo je u prvom tromjesečju veću zaradu nego što se očekivalo. Obično ih očekivanja premaši 66 odsto.

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim rezultatima, kao i povećanju dividende, cijena dionice Johnson & Johnsona porasla je više od tri odsto i dostigla je rekordni nivo.

Dionica IBM-a poskupila je 2,4 odsto u redovnom trgovanju, a u produženom, nakon zatvaranja tržišta i objave finansijskih rezultata, dodatnih 1,8 odsto.

U redovnom trgovanju poskupila je, više od tri odsto, i dionica Netflixa, no u produženom trgovanju, nakon objave rezultata, cijena te dionice potonula je više od 20 odsto jer je ta kompanija za streaming video sadržaja u prvom tromjesečju zabilježila prvi pad broja pretplatnika u više od deset godina.

Kako su u fokusu poslovni rezultati, izjava predsjednika ogranka Feda u St. Louisu, Jamesa Bullarda, da bi kamatne stope do kraja godine trebalo povećati na 3,5 odsto jer je, kako kaže, inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) „daleko previsoka”, ostala u drugom planu.

Tim više što su kasnije predsjednik Feda u Chicagu Charles Evans i predsjednik Feda u Atlanti, Raphael Bostic, bili umjereniji u komentarima o zaoštravanju monetarne politike.

Posljednjih sedmica tržište je pod pritiskom zbog visoke inflacije u SAD-u i bojazni da će Fed povećati ključne kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo.

Kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim nivoima u 40 godina, Fed je na sjednici u martu povećao kamate prvi put od 2018. godine, 0,25 postotnih bodova, a već u maju vjerovatno će ih povećati daljih 0,5 postotnih bodova.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,2 odsto, na 7.601 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,07 odsto, na 14.153 poena, a pariski CAC 0,83 odsto, na 6.534 boda.

