Ponovo na prodaju zemljište u Donjoj Gorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže raspisala je ponovo javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti u Podgorici, sa najnižom početnom cijenom od 3,92 miliona EUR.

Predmet prodaje je zemljište površine 35,1 hiljadu metara kvadratnih u Donjoj Gorici, a rok za uplatu kupoprodajne cijene je 60 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Pravo učešća na trećem javnom pozivu imaju građani i preduzeća koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretne imovine u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje ponuda je 13. maj, do 12 sati, a njihovo otvaranje biće obavljeno istog dana u 13 sati, u upravnoj zgradi Plantaža.

Ponude se mogu dostavljati na adresu Plantaža, Put Radomira Ivanovića br.2, Podgorica.

“Uz ponudu je potrebno dostaviti dokaz o uplati depozita ili bankarske garancije, u iznosu od dva odsto od najniže početne cijene, odnosno 78,4 hiljade EUR”, navodi se u pozivu.

Prodavac zadržava pravo da obustavi postupak prodaje, najkasnije tri dana prije javnog otvaranja ponuda

Plantaže su u prethodnim oglasima zemljište u Donjoj Gorici prodavale po cijenama od 4,9 miliona EUR, odnosno 4,41 milion EUR.

