Ponovo letovi iz Podgorice za Frankfurt

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro će od 1. maja iz Podgorice za Frankfurt letjeti dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, dok će od jula do septembra biti tri sedmična leta.

“Letovi ka Frankfurtu su tokom zime privremeno bili obustavljeni, ali je crnogorska nacionalna avio-kompanija uspostavila direktnu avio-povezanost odmah nakon što se epidemijska situacija stabilizovala, kako je ranije bilo najavljeno”, navodi se u saopštenju.

Iz Air Montenegra su rekli da Njemačka predstavlja posebno važno tržište za Crnu Goru, zbog brojne crnogorske dijaspore, ali i turizma i saradnje u drugim oblastima.

“Pored Frankfurta, na sajtu airmontenegro.com dostupne su karte i za Beograd, Banja Luku, Istanbul, Nant, Pariz, Lion, Prag, Ljubljanu i Cirih”, dodaje se u saopštenju.

