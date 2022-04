Položen kamen temeljac za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja, vrijedna 70 miliona EUR, počela je danas polaganjem kamena temeljca, čime će se obezbijediti produžetak rada termobloka, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Polaganju kamena temeljca su, između ostalih, prisustvovali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, menadžeri projekta u ime EPCG i konzorcijuma izvođača, Zoran Šljukić i Ji Hongchun, kao i predstavnici Odbora direktora elektroenergetske kompanije, Rajko Radusinović i Jovan Radošević.

„Projekat vrijedan 70 miliona EUR obezbijediće produžetak rada termobloka, što se, u kontekstu globalne energetske krize, kada i mnogo razvijenije države od Crne Gore posežu za reaktivacijom starih postrojenja na ugalj, pokazuje kao odgovorno djelovanje, sasvim na fonu opredijeljenosti ka očuvanju energetske stabilnosti, ali i stvaranju preduslova za bezbjednu izgradnju alternativnih postrojenja“, kazali su iz EPCG.

U EPCG smatraju da energetsku tranziciju nije moguće izvesti preko noći, pa je, do izgradnje adekvatnih zamjenskih kapaciteta, neophodno održavati i osavremenjivati proizvodnju u postojećim proizvodnim objektima, s naročitim osvrtom na TE Pljevlja, kao podružnicu EPCG koja generiše najveću proizvodnju, a time i profit za tu kompaniju.

Rovčanin je saopštio da je danas istorijski dan za Pljevlja, ali i za cjelokupan elektroenergetski sistem države.

„Nakon serije oprečnih stavova i osporavanja, uspjeli smo da unaprijedimo zatečeni ugovor i zaokružimo početak radova na eko rekonstrukciji TE Pljevlja. Ovaj projekat vrijedan oko 70 miliona EUR, jedan je od najvećih u Crnoj Gori koji se trenutno realizuje“, rekao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, zajedničkim snagama svih zaposlenih, posvećenošću i predanim radom i dobrim poslovnim odlukama Odbora direktora i menadžmenta, ovaj projekat je doveden u fazu izvođenja radova.

„Snažno smo posvećeni zelenoj energiji, ali u vremenu globalne krize itekako vodimo računa o energetskoj nezavisnosti i poboljšanju postojećih objekata u domenu poštovanja EU direktiva. Radujemo se što postoji snažno interesovanje za ulaganje u nove energetske objekte sa svih strana“, kazao je Rovčanin.

On je naveo da vjeruje da će ovaj projekat dovesti TE Pljevlja do statusa najmodernijih elektrana na ovim prostorima, jer će njegovom realizacijom nivo emisija azota, sumpora i praškastih materija biti u granicama direktiva EU.

„Iz ovog projekta proističe i još jedan projekat koji za nekoliko sedmica ulazi u fazu raspisivanja tendera, a to je toplifikacija grada – Za čista i topla Pljevlja. Građani Pljevalja će ovim projektima dobiti zdraviju životnu sredinu sa jedne, bolji ambijent za privređivanje, investicije i život, a Crna Gora produžiti trajanje jedinog stabilnog energetskog objekta“, poručio je Rovčanin.

Ji je rekao da je danas veliki dan za sve i da je počastvovan time što su u prilici da konačno počnu sa radovima na ekološkoj rekonstrukciji.

On je dodao da će uložiti maksimalan napor da posao završe u predviđenom roku, uz podrazumijevajuće poštovanje ugovora i na obostrano zadovoljstvo.

„EPCG želim da nastavi da se razvija u korak sa globalnim trendovima, a spremnost da se opredijeli za ovakav projekat govori da se radi o veoma respektabilnoj kompaniji. Mi, s druge strane, garantujemo najveći kvalitet radova, što će se, siguran sam, pokazati i onog dana kada ovaj projekat bude završen”, dodao je Ji.

Projekat ekološke rekonstrukcije bi trebalo da bude završen u periodu od oko dvije i po godine.

