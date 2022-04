Podrška za sektore marikulture i akvakulture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je sve zainteresovane da se do 4. maja prijave na javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture i slatkovodne akvakulture.

Pravo na sredstva podsticaja, opredijeljena kroz ovu budžetsku liniju, mogu ostvariti preduzeća i preduzetnici koja imaju dozvolu za marikulturu i akvakulturu pod uslovima utvrđenim javnim pozivom.

Pravo na sredstva podsticaja za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture i slatkovodne akvakulture može se ostvariti za rekonstrukciju uzgajališta, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za skladištenje hrane i opreme, kao i nabavku opreme za automatizaciju procesa uzgoja i za poboljšanje higijene u pogledu bezbjednosti hrane i plasiranja proizvoda uzgoja na tržište.

Podrška se dodjeljuje i za uvođenje novih tehnologija u pogledu zaštite uzgajališta od predatora i nabavku ili rekonstrukciju splava za operativni rad uzgajališta.

Cjelokupni tekst javnog poziva koji sadrži i druge neophodne informacije, kao i obrasci zahtjeva za odobravanje podrške i odobravanje plaćanja mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva ili u kancelariji broj 25.

