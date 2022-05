Podrška plasmanu organskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je sve zainteresovane da se do 1. novembra prijave na javni poziv za dodjelu podrške plasmanu organskih proizvoda za ovu godinu.

Podrška se daje poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode i prodaju organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Pravo na podršku imaju pojedinci, preduzeća, kooperative i udruženja, upisana u Registar subjekata u organskoj proizvodnji u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji zaključno sa 31. decembrom prošle godine i u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podršku mogu ostvariti organski proizvođači isključivo za proizvode za koje posjeduju sertifikat izdat u ovoj godini od akreditovanog i ovlašćenog tijela za kontrolu organske proizvodnje, i to za količine proizvoda koje su navedene u prilogu liste sertifikata i dokaza o količini plasiranih organskih proizvoda.

Pravo na podršku ne mogu ostvariti preduzeća djelimično ili potpuno u državnoj svojini ili državna institucija.

Iznosi podrške u eurima po količinama organskih primarnih i prerađenih proizvoda stavljenih na tržište, navedeni su detaljnije u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu Ministarstva.

Izuzimajući predviđene iznose podrške po količinama organskih primarnih i prerađenih proizvoda stavljenih na tržište, iznos podrške po zahtjevu, pojedinačnom proizvođaču, ne može biti veći od pet hiljada EUR.

Proizvođači ljekovitog bilja mogu ostvariti pravo na podršku jedino u slučaju da direktno plasiraju proizvod na tržište.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške plasmanu organskih proizvoda za ovu godinu se može preuzeti sa sajta Ministarstva ili u Direkciji za organsku proizvodnju, šeme kvaliteta i zemljišnu politiku.

Popunjeni obrazac zahtjeva i neophodna dokumentacija se dostavljaju isključivo putem pošte na adresu Direktorata za poljoprivredu, Rimski trg br. 46.

