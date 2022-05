Počeo terenski dio izrade katastra pčelinjaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Popis pčelara sprovodiće se od maja ove godine u cilju izrade katastra pčelara i pčelinjaka, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz tog Vladinog resora kazali su da se ta aktivnost realizuje u okviru projekta Izrada atlasa medonosnih bilјaka sa katastarom pčelinjaka, koji u okviru MIDAS 2 projekta sprovode u saradnji sa.

Kako su naveli, popisivači će obići registrovane pčelare u Crnoj Gori i prikupiti podatke neophodne za izradu katastra pčelinjaka.

“Katastar pčelinjaka sa atlasom medonosnih biljaka čini neophodan uslov za održiv ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom i planskom korišćenju prirodnih resursa”, kaže se u saopštenju.

Cilj je, kako su rekli iz Ministarstva, stvaranje preduslova za što optimalnije korišćenje resursa pčelarske paše i značajno povećanje pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su zamolili pčelare da sarađuju sa popisivačima i pruže im precizne i tačne podatke, koji će biti od koristi cijeloj zajednici pčelara u Crnoj Gori.

“Predsjednici lokalnih pčelarskih organizacija će blagovremeno informisati članove lokalnih organizacija o početku u pojedinoj opštini”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će vlasnik svih podataka katastra biti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da će ih koristiti sa dužnom pažnjom.

“I isključivo u navedene svrhe – ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom, plansko korišćenje prirodnih resursa pčelarske paše i povećanje pčelarske proizvodnje, kao i za primjenu Pravilnika o bližoj sadržini, načinu utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše i pčelarskog pašnog reda”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je vremenski rok za realizaciju projekta novembar 2020. – maj naredne godine.

“Na implementaciji projekta Izrada atlasa medonosnih biljaka sa katastarom pčelinjaka angažovan je zajednički poduhvat: Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno- matematički fakultet Departman za biologiju i ekologiju, MapSoft Beograd i Project Advisory Group Podgorica”, navodi se u saopštenju.

