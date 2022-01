Počela prijava za finansijsku podršku za bivše radnike rudarske i metalske industrije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za ostvarivanje finansijske podrške za bivše radnike metalske i rudarske industrije počele su danas, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

On je naveo da će na osnovu Zakona koji je usvojen krajem decembra, oko 1,3 hiljade bivših radnika dobiti po 12 hiljada EUR.

“Veoma me raduje što na ovaj način ispravljamo dio nepravde učinjene u prošlosti”, napisao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

