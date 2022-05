Poboljšati saradnju u sektoru poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Mađarska dobro sarađuju, ali je od suštinskog značaja poboljšanje saradnje u sektoru poljoprivrede, posebno u proizvodnji hrane, ocijenili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i mađarski ambasador u Podgorici, Jožef Neđeši.

Sagovornici su se saglasili da poljoprivreda zauzima sve značajnije mjesto u svijetu, te da je od suštinskog značaja poboljšanje saradnje u toj oblasti, posebno u proizvodnji hrane.

„Kao vid potencijalne saradnje navedena je ideja o promociji crnogorskih proizvoda kao što su sir, maslinovo ulje, pršut i med na mađarskom tržištu“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Neđeši je čestitao Jokoviću stupanje na dužnost, te izrazio uvjerenje da će tokom njegovog mandata nastaviti i unaprijediti saradnju.

Na sastanku je naglašena dobra saradnja dvije zemlje o čemu svjedoči i prisustvo brojnih mađarskih investitora u različitim poslovnim sferama u Crnoj Gori.

Uzimajući u obzir pretenziju Crne Gore na članstvo u EU, Neđeši je kazao da će Mađarska, kao i do sada, pružiti svu potrebnu podršku kako bi se evropski put Crne Gore ubrzao i ojačao.

Joković je rekao da Vlada Crne Gore čini sve da stvori što bolji poslovni ambijent za nove investitore i izrazio zahvalnost na čestitkama i spremnosti za jačanje saradnje dvije prijateljske zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS