Plantaže ne duguju ništa Opštini Tuzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plantaže u ovom trenutku ne duguje ništa Opštini Tuzi, poručio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Nebojša Vuksanović, reagujući na postupak te lokalne samouprave kojim su blokirali račun tog preduzeća, pozivajući se na neizmireni poreski dug za prošlu godinu.

On je saopštio da je Opština Tuzi od momenta formiranja, za 2019, 2020. i prošlu godinu Plantažama ispostavila rješenja na ime poreza na nepokretnost u iznosu od oko dva miliona EUR.

Vuksanović je kazao da Plantaže pozivaju na fer i zakonski obračun vrijednosti poreza na nepokretnosti, prenose Vijesti.

„Taj iznos obračunat je primjenom Uredbe od administracije Opštine Tuzi, na neuobičajen način. Mi smo kao kompanija, usljed lošeg upravljanja prethodnog menadžmenta, došli u situaciju da umjesto da se obračun poreza radi na osnovu faktičkog stanja u knjigama, on radi od Opštine Tuzi, što je bila njihova zakonska mogućnost s obzirom na to da se reprocjena imovine koja je osnov za obračun poreza, posljednji put radila prije 30 godina”, objasnio je Vuksanović.

On je naveo da u kompanijskim knjigama dugi niz godina nije prikazivana objektivna vrijednost imovine, što je bio povod za Opštinu Tuzi da sama obračuna porez u tom iznosu.

Vuksanović je rekao da je problem nastao zato što nije ispoštovana Uredba po kojoj je Opština Tuzi, odnosno njena administracija obračunavala porez.

„Kalkulacije su urađene nekorektno, i na štetu Plantaža. Povod za ovaj problem nije Opština Tuzi, ali pogrešna kalkulacija koja se desila od strane njene administracije dovela nas je u ovu današnju situaciju“, naveo je Vuksanović.

On je dodao da ukupan porez tokom tri godine koji je ispostavljen iznosi dva miliona, a prinudnim putem je naplaćeno oko 1,5 miliona EUR, te je 500 hiljada EUR iznos koji je na prinudnu naplatu došao par dana unazad.

„Od momenta kada je ovaj menadžment stupio na dužnost, u nekoliko navrata smo pokušali da kroz sastanke sa predsjednikom Opštine Tuzi i njegovim kolegama, da pronađemo rješenje za ovaj problem. Tada je dogovoreno da ćemo rješenje tražiti kroz novu repcrocjenu, kroz objektinu procjenu vrijednosti, a za te potrebe smo angažovali renomiranu svjetsku kuću Ernst i Young, koja je bila dužna da uradi reprocjenu imovine, kako bismo uveli objektivnu vrijednost naše imovine u knjige”, precizirao je Vuksanović.

On je naveo da je kompletna imovina ponovo procijenjena, te ukupna poreska obaveza prema Opštini Tuzi ne bi mogla da pređe iznos preko 900 hiljada EUR za prethodne tri godine.

“Što znači da u ovom trenutku ne dugujemo Opštini Tuzi“, rekao je Vuksanović.

On je poručio da su se žalili na odluke Opštine Tuzi, kao i da su postupci pred Upravnim sudom, a do sada je donešena jedna odluka tog suda koja je bila u korist Plantaža.

„Do sada smo imali korektne odnose i saradnju sa Opštinom Tuzi i Nikom Đeljošajem, te ne smatramo da je on odgovoran za ovu situaciju, ali ističemo da bi on morao da bude dio rješenja, pa smo uputili predlog za sastanak kako bismo riješili ovaj problem, na način da fer i zakonski utvrdimo ono što su obaveze Plantaža“, zaključio je Vuksanović.

