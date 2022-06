Opština Tuzi blokirala Plantaže

Tuzi, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi ponovo je blokirala račun državne kompanije Plantaže na iznos od pola miliona EUR, za neplaćeni dio poreza za prošlu godinu, pišu Vijesti.

Ta informacija listu je potvrđena u državnoj kompaniji i Opštini, čiji je predsjednik Nik Đeljošaj.

Ranije je po istom osnovu prinudno naplaćeno oko 290 hiljada EUR, dok za iznos poreza postoji sudski postupak još od poreskog rješenja za 2020. godinu.

Ova blokada će onemogućiti isplatu martovske zarade radnicima koja je bila najavljena za petak.

Zbog toga su radnici u srijedu donijeli odluku o mogućoj blokadi magistralnog puta za Tuzi, ako se račun danas ne deblokira.

Iz kompanije su se žalili Ministarstvu finansija, zbog toga što se Opština Tuzi u odluci o blokadi računa poziva na odluku koju je ranije poništio Ustavni sud.

Blokada je uslijedila jer državna kompanija nije ispunila dogovor koji je imala s Opštinom o načinu izmirenja ovog duga – da plate 40 odsto duga do kraja prošle godine, a ostatak u ratama do 31. maja ove godine.

Iz Plantaža su kazali da su prema naknadnim razgovorima očekivali da će naplata ovog spornog duga biti odložena do septembra, kao i da do sada nijesu mogli platiti dug zbog drugih sudskih prinudnih naplata i skidanja sa računa, većinom od tužbi bivšeg menadžmenta i radnika.

Đeljošaj je kazao Vijestima da je Opština blokirala račun jer nije ispunjen dogovor koji su postigli u decembru prošle godine.

”Podsjetiću da sam tada prihvatio molbu predstavnika Plantaža i zainteresovanih odgovornih državnih funkcionera, poslanika Milana Kneževića i tadašnjeg potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, da pomognemo Plantažama u izmirenju zakonskih obaveza prema Opštini Tuzi”, rekao je Đeljošaj.

Na sastanku je tada dogovoreno da kompanija počne izmirenje poreskih obaveza za porez na nepokretnost i zaključno sa prošlom godinom izmiri 40 odsto obaveza za porez na nepokretnost i sve ostale poreske obaveze za tu godinu da izmiri do 31. decembra.

“Dogovor je bio da preostali dio poreske obaveze za porez na nepokretnost uplate na rate do 31. maja ove godine, što su i prihvatili predstavnici Plantaža. Ovim sam pokazao da odgovorno vodim računa o poslovanju preduzeća u našoj opštini. Ovo je bila i na djelu konačna poruka zlonamjernim da ja želim da uništim Plantaže, jer radim po zakonu”, kazao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, do 31. decembra je bio dogovor da uplate 355,52 hiljade EUR, odnosno 40 odsto, i do tog datuma je uplaćeno samo 80 hiljada, tako da prvi rok nije ispoštovan.

”Ostatak duga od 533,28 hiljada EUR, odnosno 60 odsto, u ratama do kraja maja. Od 1. januara do 31. maja ove godine uplaćeno je 290 hiljada EUR i time nijesu ispoštovali ni drugi rok. Po preporukama Državne revizorske institucije (DRI) mi smo blokirali sva fizička i pravna lica koja nijesu izmirila svoje poreske obaveze, jedino su Plantaže bile bez blokade i privilegovane”, istakao je Đeljošaj.

Plantaže su u utorak predale prošlogodišnji finansijski izvještaj Upravi prihoda i carina u kome je iskazan gubitak od 20 miliona EUR.Toliki gubitak, kako je objašnjeno iz kompanije, je nastao zbog čišćenja bilansa.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS