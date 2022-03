Održivo turističko planiranje u cilju ublažavanja posljedica pandemije

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Ekspertkinja i jedna od vodećih menadžerki Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), Vanessa Satur, koja je u posjeti Crnoj Gori, baviće se kreiranjem novog i održivog turističkog planiranja u cilju ublažavanja posljedica pandemije, saopšteno je iz Turističke organizacije Tivat.

Satur je u srijedu boravila u jednodnevoj posjeti Tivtu zajedno sa vršiteljkom dužnosti direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandrom Slavuljicom Gardašević.

„Cilj njene posjete Crnoj Gori je definisanje modela buduće saradnje kao i kreiranje novog, integrisanog i održivog turističkog planiranja u cilju ublažavanja posljedica pandemije. Značajno je istaći da je Satur aktivno pomogla u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore od ove do 2025. godine sa Akcionim planom, te je iskazala interesovanje da dodatno rekapitulira i pojača neke od preporuka iznijete tokom izrade dokumenta“, navodi se u saopštenju.

Tokom boravka u Tivtu, Turistička organizacija opštine Tivat predložila je program posjete koji obuhvata obilazak ruralnog naselja Gornja Lastva, kao i nautičkog naselja Porto Montenegro, nakon čega je održan sastanak.

Sastanku su prisustvovale direktrica TO Tivat Danica Banjević i menadžerka opštine Tivat Patricia Pobrić.

„Jedna od aktuelnih tema razgovora bili su i problemi sa kojima se se Crna Gora suočava, a vezano za nedostatak jedinstvenog sistema za prijavu turista i praćenje turističkog prometa, te samim tim i relevantnih statističkih podataka koji bi bila osnova za bolja planiranja u turizmu. Satur je navela da i Svjetska turistička organizacija počinje sa programom praćenja indikatora iz oblasti održivog razvoja turizma”, navodi se u saopštenju.

U srijedu je održan i prvi online sastanak u vezi sa inicijativom UNWTO Best Tourism Villages, u čiji program je ušlo selo Gornja Lastva.

Online sastanku su prisustvovale Marija Nikolić ispred Kulturno zavičajnog udruženja (KZU) Napredak Gornja Lastva i Dejana Stjepčević ispred TO Tivat.

“U narednom periodu očekuje se nastavak komunikacije sa Svjetskom turističkom organizacijom vezano za ovu inicijativu i podršku u daljem razvoju ponude Gornje Lastve”, zaključuje se u saopštenju.

