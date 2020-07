Odabrani finalisti Social Impact Award programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žiri Social Impact Award (SIA) programa za Crnu Goru odabrao je deset finalista koji ulaze u proces inkubacije.

U proces inkubacije ušao je projekat seljak.me, odnosno prvo crnogorsko digitalno selo, platforma koja na jednom mjestu okuplja poljoprivredne proizvođače sa teritorije Crne Gore.

“U finale je ušao i projekat Eltroti Podgorica – grad bez zagušenja, kao i Happy Bed Podgorica koji podrazumijeva pravljenje krevetića za pse obradom, dezinfekcijom i spajanjem reciklažnih materijala”, saopšteno je iz Centra za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS) koji realizuje projekat u Crnoj Gori u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije, Erste bankom i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE).

U proces inkubacije ušao je i projekat Flatoro.com Budva, jedinstvena platforma za oglašavanje nekretnina, posvećena obučavanju i stvaranju agenata nekretnina sa fokusom na ruralne predjele.

Tu je i projekat Cegerica Podgorica koji podrazumijeva prvu on-lajn specijalizovanu prodavnicu ručno rađenih cegera od prirodnih materijala u Crnoj Gori.

Projekat koji se takođe našao u finalu pod nazivom Kad kipovi propričaju Podgorica je aplikacija usmjerena na kreiranje digitalne zajednice putopisaca, blogera, i ostalih strastvenih putnika, gdje će oni moći na jedinstven način da podijele svoja iskustva sa ostalim korisnicima platforme.

“U finale se našao i projekat ReUse Centar Podgorica, preduzeće za prodaju polovnih stvari i edukaciju o održivom životu i ponovnoj upotrebi onog što imamo, kao i Prerada vune Žabljak, projekat usmjeren na očuvanje tradicionalnih zanata i prirodnih materijala sa ciljem da smanjenja nezaposlenosti i ekonomkog osnaživanja lokalnog stanovništva”, navodi se u saopštenju.

Tu je i projekat Filament Podgorica – reciklaža plastike u cilju stvaranja filamenta kao sirovine za 3D štampače, kao i projekat PomoziMI Podgorica, koji podrazumijeva uređaj za jednostavno i brzo povezivanje hitnih službi u slučajevima opasnosti u kojima se mogu zadesiti stariji, žene i djeca.

SIA je najveći međunarodni program na temu društvenog preduzetništva, posvećen mladima starosti od 14 do 30 godina, koji je 2009. godine pokrenuo Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Vienna University of Economics and Business.

Fokus programa je na mladima koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u zemlji i svijetu.

Program se danas sprovodi u više od 15 zemalja Evrope, Azije i Afrike te obuhvata više od osam hiljada mladih godišnje.

Na konkurs za ovogodišnji SIA program pristigao je 41 projekat mladih iz opština Bar, Berane, Budva, Danilovgrad, Pljevlja, Podgorica, Ulcinj i Žabljak.

Kako je saopšteno, 37 projekata koji su zadovoljili uslove konkursa ocjenjivao je nezavisni žiri.

Finalisti će dobiti dvomjesečnu mentorsku podršku i takmičiće se za početni kapital od 1,5 hiljada EUR i putovanje na međunarodni samit koji je planiran da se održi u Pragu, kada uslovi dozvole.

Svim SIA aplikantima tim CEPS-a biće na raspolaganju vezano za dalji razvoj poslovnog modela i pokretanja biznisa u skladu sa dostupnim resursima u Crnoj Gori.

“Na ovaj način želimo da podstaknemo i podržimo što veći broj mladih ljudi u Crnoj Gori da pokrenu sopstveni biznis i uđu u svijet društvenog preduzetništva”, navodi se u saopštenju.