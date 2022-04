Od sjutra besplatne radionice u okviru Social Impact Awarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Besplatne edukativne radionice u sklopu najvećeg evropskog programa podrške društvenom preduzetništvu mladih, Nagrada za društvene promjene – Social Impact Award (SIA), ove sedmice će biti organizovane u Budvi, Kotoru i Baru.

Iz Ministrstva ekonomskog razvoja podsjetili su da ove sedmice počinju besplatne edukativne radionice, koje će biti organizovane u više od 15 crnogorskih gradova.

“Kreću besplatne edukativne radionice, koje će se realizovati u više od 15 crnogorskih gradova, u sklopu najvećeg programa podrške društvenom preduzetništvu mladih – Nagrada za društvene promjene“, navedeno je na Twitter nalogu Ministarstva.

Oni su pozvali zainteresovane da se za učešće u radionicama prijave putem linka https://bit.ly/3uZ2kvT

Učesnici će, u okviru radionica, imati priliku da se informišu o konceptu društvenog preduzetništva i dobiju smjernice kako da kreiraju ideju.

Iz SIA su ranije objasnili da tri pobjednička tima očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorska podrška, kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA Samitu, koji se ove godine održava u Beču.

