Od danas na Glovu i ponuda Volija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Glovo aplikaciji od danas je i najveći trgovački lanac u Crnoj Gori, Voli, koji je crnogorskoj javnosti dobro poznat sa svojom velikom ponudom proizvoda.

Izvršna direktorica Glova za Crnu Goru, Bojana Radović, kazala je da ostvarivanje saradnje sa kompanijom kakva je Voli, pričinjava veliko zadovoljstvo i prirodan je slijed njihovih zacrtanih planova za crnogorsko tržište.

“Posebno nas raduje činjenica da je kompanija Voli, koja više od dvije decenije zauzima lidersku poziciju na tržištu Crne Gore, prepoznala Glovo kao odgovornog partnera i relevantnu platformu za distribuciju svojih proizvoda, što dodatno afirmiše aktivnosti koje Glovo svakodnevno sprovodi u cilju širenja i unapređenja kvaliteta svojih usluga”, rekla je Radović.

Prema njenim riječima, sa ambicijom da postane ultimativna „aplikacija za sve“, nakon uspješnog širenja ponude u sektoru dostave hrane, u narednom periodu Glovo nastavlja da kontinuirano proširuje svoju multikategorijalnu ponudu, sa posebnim akcentom na supermarkete i ostalu ponudu u sektoru trgovine.

Od danas, ponuda Volija na Glovo aplikaciji dostupna je korisnicima iz opština Podgorica, Nikšić, Bar, Budva i Herceg Novi, a ubrzo će im se pridružiti Tivat i Kotor.

Ranije ovog mjeseca, u okviru globalnog plana ove kompanije da unaprijedi svoju Q-Commerce uslugu, Glovo je otvorio svoj prvi Express centar u Podgorici, prvi te vrste u Crnoj Gori.

“Sa ciljem dostave u roku od najviše 20 minuta na teritoriji Podgorice, Glovo kuriri omogućiće sigurnu isporuku proizvoda od Glovo Express-a do krajnjeg korisnika, u traženim količinama i u najkraćem vremenskom roku”, navodi se u saopštenju.

Osnovan u Barseloni i prisutan na 25 tržišta u više od 1,3 hiljade gradova u jugozapadnoj i istočnoj Evropi i Africi, ovaj internacionalni start up je prošlog mjeseca proslavio svoj prvi rođendan u Crnoj Gori. Sa težnjom da u narednom periodu svoje usluge učini dostupnim u svakom gradu naše zemlje, Glovo trenutno posluje u sedam opština Crne Gore i to u Podgorici, Budvi, Baru, Tivtu, Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću.

Glovo je jedna od prvih multikategorijalnih aplikacija koja povezuje restorane, apoteke, prehrambrene lance i prodavnice široke namjene, uključujući i kategorijju “bilo šta”, koja stanovnicima grada u kojem posluje učini brzo dostupnim sve ono što taj grad nudi. Na taj način korisnici Glova mogu uživati u svom odabiru proizvoda kada i gdje to oni žele.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS