Objavljuju oglase za dodjelu ugovora o koncesiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija od sredine januara objavljuje javne oglase za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena.

“Javni oglasi u ovoj godini su objavljivani u štampanom dnevnom listu za ležišta Ober u Bijelom Polju, Ristova Ponta u Ulcinju, Platac u Kotoru, Milošev Krš na Cetinju, Varišta u Herceg Novom i Bušnje u Pljevljima”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je u planu objavljivanje javnih oglasa za još pet ležišta iz Plana davanja koncesija za prošlu godinu.

“Svako objavljivanje javnog oglasa na sajtu Ministarstva je praćeno istovremenim objavljivanjem javnog oglasa u Službenom listu Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

U skladu sa zakonom, sprovođenje postupka po javnim oglasima prati formiranje tenderskih komisija, rješenjem Ministarstva, koje se sastoje od neparnog broja članova. Jedan član je obavezno predstavnik opštine na čijoj se teritoriji nalazi predmetno ležište.

Tenderska komisija ima zadatak i obavezu da sprovede postupak ocjene ponude koja je u predviđenom roku dostavljena Ministarstvu.

Tenderska komisija dostavlja nadležnom organu izvještaj o sprovedenom postupku, zapisnik o toku postupka koji sadrži podatke o ispunjenosti traženih uslova, rang listu ponuđača i predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

“Odluka o izboru najpovoljnije ponude se objavljuje na sajtu Ministarstva i dostavlja se ponuđačima. Protiv odluke ponuđači mogu uputiti žalbe Komisiji za koncesije u roku od 15 dana od dana objavljivanja”, objasnili su iz Ministarstva.

Ponuđači imaju pravo da u roku od 15 dana od dana dostavljanja navedene odluke, putem pisanog ili elektronskog zahtjeva, izvrše uvid u dokumentaciju koju je uradila tenderska komisija.

Ukoliko ne bude žalbi, odluka se stavlja u proceduru usvajanja na Vladi, nakon čega se pristupa zaključenju ugovora o koncesiji.

“Pravo na učešće u javnom oglasu ima svaki ponuđač koji na vrijeme otkupi tendersku dokumentaciju koju priprema Ministarstvo”, navodi se u saopštenju.

Postupci po objavljenim javnim oglasima su u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS