Objavljen poziv za dodjelu inovacionih vaučera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije objavio je poziv za dodjelu bespovratnih grantova za inovacione vaučere, vrijednosti do osam hiljada EUR, mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

Poziv je objavljen na sajtu Fonda i biće otvoren do utroška opredijeljenih sredstava, a ukupan budžet za taj program iznosi 100 hiljada EUR.

„Inovacioni vaučeri su jednostavan, brz i efikasan finansijski podsticaj namijenjen MMSP sa ciljem da se podigne nivo inovativnosti njihovih proizvoda i unaprijedi njihova konkurentnost na tržištu, koristeći specijalizovane usluge licenciranih naučnoistraživačkih ustanova“, saopšteno je iz Fonda.

Oni su objasnili da se jednim vaučerom može pokriti najviše 80 odsto ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka ustanova i može iznositi maksimalno osam hiljada EUR. Korisnik vaučera u obavezi je da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge.

Na poziv se mogu prijaviti MMSP sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog preduzeća ne smije biti veći od deset odsto.

Prijava za vaučer podnosi se u elektronskom obliku putem portala Fonda: www.programifonda.me.

Izvršna direktorica Fonda, Bojana Femić Radosavović, kazala je da je cilj programa finansijsko podsticanje privatnih mikro, malih i srednjih preduzeća na saradnju sa naučnoistraživačkim ustanovama, kako bi svoje poslovanje i proizvode učinili konkurentnijim na tržištu.

„Prijavljivanje za program je brzo i jednostavno, a na našem sajtu se nalaze sve neophodne informacije za taj proces. Pozivamo vas da se prijavite i da testirate i otkrijete šta se sve može postići kada se nauka udruži sa privredom“, rekla je Femić Radosavović.

