Objavili više javnih poziva za podršku sektoru ribarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisalo je javne pozive za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu i za ulov pelagičnih i demerzalnih resursa.

Sva tri javna poziva, koja se raspisuju u okviru Agrobudžeta, otvorena su do 15. oktobra.

Korisnik podsticajnih sredstava za modernizaciju profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu je preduzeće ili preduzetnik koje je nosilac nosilac važeće dozvole za obavljanje malog privrednog ribolova.

Uslov je i da je ribolovni plovni objekat, koji je predmet nabavke, rekonstrukcije, opremanja ili zamjene, upisan u Registar ribolovnih plovnih objekata Crne Gore.

Podrška se odnosi na kofinansiranje u troškovima rekonstrukcije ili zamjene ribolovnog plovnog objekta dužine od četiri i po do deset metara, opravke ili generalne opravke ili zamjene motora, kao i nabavke pomoćnog motora, opreme za ribolov i plovidbu i sigurnosne opreme na ribolovnom plovnom objektu.

Kada su u pitanju javni pozivi za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih i demerzalnih resursa, korisnik podsticajnih sredstava je preduzeće ili preduzetnik koje je nosilac važeće dozvole za obavljanje velikog privrednog ribolova.

Uslov je i da je ribolovni plovni objekat, za koji je korisnik podsticaja podnio zahtjev za dodjelu sredstava, upisan u Registar ribolovnih plovnih objekata Crne Gore kao plovni objekat za upotrebu ribolovnog alata za ulov pelagičnih odnosno demerzalnih resursa.

Podrška se odnosi na kofinansiranje u troškovima rekonstrukcije ribolovnog plovnog objekta, zamjene, opravke ili generalne opravke motora, kao i nabavke pomoćnog motora, opreme za ribolov i plovidbu, opreme za održavanje i čuvanje ribe i drugih morskih organizama i sigurnosne opreme na ribolovnom plovnom objektu.

