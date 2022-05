O raspodjeli dobiti početkom juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Jugopetrola trebalo bi da na redovnoj Skupštini 2. juna donesu odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i usvajanje finansijskih sa izvještajem nezavisnog revizora za prošlu godinu.

Akcionari će usvojiti i prošlogodišnji izvještaj o poslovanju Jugopetrola, kao i donijeti odluku o usvajanju politike naknada članovima organa upravljanja kompanije.

Na dnevnom redu je i donošenje odluka o visini naknade članovima Odbora direktora kompanije, kao i o izboru nezavisnog revizora za ovu godinu.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

Vlasnik 9,25 odsto akcija kompanije skriven je iza EK-NLB Ljubljana za klijente 2, a 4,14 odsto iza EK – zbirnih kastodi računa 1.

Lars Ernest Bader ima 3,6 odsto akcija, dok je iza CK-zbirnog kastodi računa 1 sakriven vlasnik 3,55 odsto dionica.

Radoslavu Tomiću iz Beograda pripada 3,28 odsto akcija, dok je iza NM-zbirnog kastodi računa 8 i EK-zbirnog kastodi računa 2 sakriven vlasnik 2,09 odsto odnosno jedan odsto akcija.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

