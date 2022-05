O raspodjeli dobiti 22. juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Zetatransa trebalo bi da na redovnoj Skupštini 22. juna donesu odluku o raspodjeli dobiti.

Na dnevnom redu je i usvajanje revizorskog i izvještaja o poslovanju preduzeća u prošloj godini, kao i finansijskih izvještaja.

Dioničari bi trebalo da donesu i odluke o politici i visini naknada članovima Odbora direktora, kao i o upoznavanju sa izvještajem o sticanju sopstvenih akcija kompanije.

Većinski vlasnik Zetatransa je slovenačka kompanija Intereuropa sa 69,27 odsto akcija, dok je drugi po veličini dioničar Pošta Slovenije, sa 10,52 odsto dionica. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

