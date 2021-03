Novo rukovodstvo vodiće računa o interesima građana i kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novo rukovodstvo Elektroprivrede (EPCG) će isključivo voditi računa o interesima građana i kompanije, a strateški ciljevi moraju biti smanjenje iznosa računa za struju i povećanje proizvodnje električne energije, saopštio je predsjednik Odbora direktora, Milutin Đukanović.

On je u video izjavi u kojoj je predstavio svoj plan rada EPCG i razvoja energetskog sektora u Crnoj Gori, kazao da je 20 godina radio u toj kompaniji, kao i da su njegovi roditelji tu proveli čitav radni vijek.

„Nemam važnijeg posla nego da u granciama svojih mogućnosti doprinesem da EPCG postane lokomotiva privrednog razvoja Crne Gore, a ona to može“, poručio je Đukanović.

On je rekao da će Odboru direktora predložiti da preispita politika subvencija za električnu energiju i da će zahtijevati da se u rješavanje tog prblema uključe i Vlada i Skupština.

„Predložiću i da se preispita politika naknada operaterima koje takođe oprerećuju račune za električnu energiju. Nije u redu da na računu cijena električne energije učestvuje sa 30 odsto, a ostalo su razne naknade i porezi“, smatra Đukanović.

On je ocijenio i da je neophodnoje završiti modernizaciju Termoelektrane (TE) Pljevlja, iako je to, kako je rekao, moralo uraditi mnogo ranije.

„Ekološka rekonstrukcija i sanacija Maljevca biće završeni. O prestanku rada TE nema govora i to jednostavno nije opcija. Važno je da će TE nastaviti da radi i biće najmodernija u regionu. Takođe, preispitaće se svi ugovori i tenderi koje je sklapala ili država ili EPCG“, saopštio je Đukanović.

On je poručio da se razvoj EPCG mora bazirati na zelenoj energiji.

„Prelazak na potpuno obnovljive izvore energije prije svih u Evropskoj uniji (EU) će dopirnijeti poboljšanju imidža Crne Gore u svijetu. Pokretanje snažnog investicionog ciklusa, gdje nema dodatnih troškova za građane, je jedan od prioriteta“, rekao je Đuaknović.

On je naveo da će, slijedeći plan razvoja, predložiti Odboru direktora da krene u realizaciju nekoliko projekata, između ostalih, izgradnju hidroelektrane (HE) Komarnica, Krnova 2, osmog agrehgata u HE Perućići i solarnih elektrana.

Takođe će se, ukoliko se potvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom, nastaviti i projekat Briska gora.

„U periodu od četiri godine mogli bi realizovati ili privesti kraju realizaciju projekta gdje bi se ukupna instalisana snaga, koja sada iznosi 883 megavata (MW), povećala skoro 100 odsto. Za gotovo četiri godine bi izgradili energetskih objekata koliko u prethodnih 75 godina, a beskonačno puta više u odnosu na 30 godina vladavine Demokratske partije socijalista (DPS)“, tvrdi Đukanović.

Prema njegovim riječima, te investicije bi dovele do ekonomskog preporoda Crne Gore, a snažna energetika, poljoprivreda i turizam bi bile zamajac i za investicije u druge privredne grane.

„Građani bi benefite osjetili kroz manje račune za struju, više novih radnih mjesta, a i zarade bi se značajno povećale“, dodao je Đukanović.

On je naveo da je struja danas nažalost jedini proizvod iz Crne Gore koji je konkurentan na svjetskim berzama.

„Vrijeme je pokazalo, a posebno epidemija koronavirusa, da se ne smijemo oslanjati na turizam kao osnovnu privrednu djelatnost“, zaključio je Đukanović.