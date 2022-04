Novo poskupljenje goriva od srijede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene goriva na benzinskim pumpama od srijede bi mogle biti veće tri do četiri centa, pokazuju preliminarni podaci sa tržišta naftnih derivata i odnosa kursa dolara i eura.

Prema procjenama, nova cijena litra eurodizela iznosila bi 1,76 EUR, dok će eurosuper 98 i 95 koštati 1,77 EUR, odnosno 1,73 EUR. Lož ulje bi moglo biti skuplje šest centi i njegova nova cijena bila bi 1,7 EUR, pišu Vijesti.

Nakon tog poskupljenja cijene bi se vratile na rekordni nivo iz sredine marta.

Analitičari međunarodnog tržišta naftnih derivata ne vide mogućnost sa skorije snižavanje cijena. Zemlje koje su najveći proizvođači nafte i dalje odbijaju zahtjeve za značajnijim povećanjem proizvodnje, dok sankcije Rusiji i problemi u izvozu iz te države stvaraju dodatne probleme, što takođe utiče na rast cijena.

Jedina mogućnost da u Crnoj Gori dođe do smanjenja cijena goriva jeste da Skupština usvoji predlog izmjene zakona kojim se akcize smanjuju 40 odsto, što bi uticalo na niže cijene goriva za 21 do 26 centi po litru.

Predlog već 50 dana čeka na usvajanje jer je rad Skupštine blokiran zbog političke krize.

Grupa od 46 poslanika je za četvrtak 28. aprila zakazala sjednicu Skupštine, a osim izbora Vlade na dnevnom redu se, između ostalih, nalazi i predlog izmjena zakona o akcizama.

Predlogom zakona usklađuju se i akcize za bezdimne duvanske proizvode, za nepjenušava fermentisana pića, plastike za jednokratnu upotrebu, a definiše i način povraćaja akciza. Poslanici su ranije na odboru jednoglasno podržali dio koji se odnosi na mogućnost smanjivanja akciza na gorivo, dok su imali rezervi prema dijelu drugih tačaka iz ovog predloga kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija.

Poslanici mogu sami predlog izmijeniti ili dopuniti prije glasanja ako sjednice bude u četvrtak.

Da bi se smanjivanje akcize moglo primijeniti, Ministarstvo finansija treba da donese podzakonska akta, kako bi se definisao način obračuna umanjenja akciza, odnosno povrata akcize za dio goriva koji je već uvezen i nalazi se na pumpama ili skladištima i za koji je već plaćen sadašnji puni iznos akcize.

Takođe, biće potrebno i da se objavi i popis te robe na pumpama i skladištima na dan stupanja na snagu zakona.

