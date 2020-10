Novi konkurs njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor njemačke privrede za Istočnu Evropu, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Fondacijom dr Zoran Đinđić, raspisao je novi konkurs za Program stipendija njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana.

Riječ je o programu koji mladim ljudima iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije nudi plaćeno stručno usavršavanje u najpoznatijim njemačkim kompanijama, u trajanju od tri do šest mjeseci.

Iz EU Info centra je saopšteno da se na konkurs do 16. novembra mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi profesionalci do 29 godina, popunjavanjem aplikacije na sajtu www.stipendienprogramm.org.

„Prakse se nude studentima ekonomije, menadžmenta, prava, novinarstva i poljoprivrede, kao i kandidatima različitih tehničkih i tehnoloških akademskih usmjerenja. Neophodno je da kandidat dobro poznaje engleski jezik, dok je poznavanje njemačkog jezika prednost“, navodi se u saopštenju.

Praksa počinje 1. jula naredne godine.

Pored mjesečne stipendije, Program pokriva troškove smještaja, putovanja i kursa njemačkog jezika. Svi stipendisti dobijaju i zdravstveno osiguranje, koje obuhvataju i situaciju sa COVID-19.

Svi koji žele da saznaju više o konkursu, mogu se prijavite na online prezentaciju programa, koja je zakazana za 27. oktobar. To se može uraditi preko Facebook stranice Zoran Djindjic Internship Programme of German Business for Western Balkans.

Tokom proteklih 17 godina, kroz program je prošlo preko 800 studenata i mladih profesionalaca iz regiona.

Na praksi u Njemačkoj bilo je 42 mladih iz Crne Gore.