Nove avio-linije iz Niša i Kraljeva ka Tivtu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Air Serbia najavila je otvaranje novih avio-linija, od 1. juna iz Niša ka Tivtu, a od 15. juna i iz Kraljeva, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

“Miris Jadranskog mora od juna će biti bliži i putnicima iz Kraljeva i Niša, koji će direktno moći da lete do Tivta”, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore.

Član Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić, kazao je da je otvaranje novih avio-linija od velikog značaja za crnogorsku privredu, naročito za razvoj turizma, zbog čega ga raduje što svakodnevno imaju dobre vijesti o obnavljanju starih i uspostavljanju novih avio-linija.

“Avioni Air Serbia od 1. juna će, osim iz Beograda do Tivta letjeti i iz Niša, a od 15. juna i iz Kraljeva. U vremenu u kom se najviše oslanjamo na goste iz regiona, ovo su više nego dobre vijesti”, poručio je Dobardžić sa Međunarodnog sajma turizma koji se održava u Beogradu.

I četvrtog dana sajma za štand Aerodroma Crne Gore vlada veliko interesovanje.

