Nova usluga Mastercard Travel Rewards za korisnike premium kartica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnicima Mastercard premium kartica na tržištu Crne Gore od aprila je omogućen pristup globalnom programu – Mastercard Travel Rewards.

Iz Mastercard-a su saopštili da kompanija na taj način dodaje nove vrijednosti posebno korisne pri putovanju, ali i prilikom kupovine kod stranih e-commerce trgovaca, uz ekskluzivne ponude renomiranih brendova.

„Mastercard Travel Rewards platforma će dodatno obogatiti postojeće prednosti za korisnike premium kartica, koji godinama unazad prepoznaju ovaj vid plaćanja kao najpraktičniji i najsigurniji prilikom putovanja, ovoga puta uz ostvarivanje automatskog keš-beka“, navodi se u saopštenju.

Direktorica u kompaniji Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Crne Gore, Jelena Ristić, kazala je da korisnici platnih Mastercard kartica očekuju dodatne pogodnosti prilikom njihovih korišćenja na putovanjima u inostranstvu.

„Zbog toga je program Mastercard Travel Rewards prilika da se unapredi isksutvo putovanja, čineći ga sada ne samo sigurnim, prijatnijim, lakšim za planiranjem, već i isplativijim, jer kroz povrat novca omogućava i uštede na putovanjima ili prilikom plaćanja online”, objasnila je Ristić.

Mastercard Travel Rewards program obuhvata preko 300 različitih ponuda koje uključuju brojne destinacije, trgovce i ekskluzivne brendove kod kojih se može plaćati online, ili na samoj lokaciji, u preko 30 zemalja kojima se od aprila priključuju i korisnici premium kartica koje su izdate u Crnoj Gori, Srbiji i BiH.

Ovim pogodnostima obuhvaćeno je preko 75 miliona korisnika Mastercard kartica.

Ponude se dopunjavaju kvartalno i dostupne tokom cijele godine putem platforme https://mtr.mastercardservices.com/me preko koje se korisnici kartica mogu informisati o novim destinacijama i ponudama prilikom kojih ostvaruju povrat novca u vidu procenta ili fiskalnog iznosa.

„Uz novu pogodnost i izbor plaćanja na atraktivnim lokacijama ili kupovine omiljenih brendova, omogućili smo korisnicima premium kartica da ponovo otkriju zadovoljstvo jedne od svojih omiljenih aktivnosti – putovanja u inostranstvo. Kao rezultat toga, želimo da korisnici kartica iz Crne Gore posle pandemije i ograničenja ponovo osjete da je njihova Mastercard jedina kartica koja im je potrebna za naredno putovanje“, dodala je Ristić.

Mastercard Travel Rewards je dostupan korisnicima kartica u Crnoj Gori sa oznakom World Elite.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS