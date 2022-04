Norma kojom se obračunu zarada daje snaga izvršne isprave može biti izvor zloupotreba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Norma kojom se obračunu zarada daje snaga izvršne isprave može napraviti potencijalni problem i biti izvor zloupotreba, ocijenili su iz Savjeta stranih investitora Crne Gore (SSICG).

Predstavnici Savjeta su kazali da to može napraviti potencijalni problem i biti izvor zloupotreba na primjer kada je zarada već isplaćena, jer prigovor ne odlaže izvršenje, a sudski proces može biti veoma dug.

„S tim u vezi, predlažemo brisanje navedene odredbe“, naveli su članovi SSICG-a u dodatnom dijelu izdanja Bijele knjige, u kojem su naveli primjere „ostalih barijera“ sa kojima se suočavaju.

SSICG je krajem marta objavio 11. izdanje Bijele knjige, njihovog ključnog dokumenta, u kojem strani investitori na osnovu svoje percepcije sagledavaju poslovni ambijent i ukazuju na glavne izazove sa kojima se suočavaju u Crnoj Gori.

Pored toga, članove su pitali koje su to „ostale barijere“ sa kojima se suočavaju.

Oni su, između ostalog, naveli da obaveza posjedovanja dozvole za rad i ugovora o radu na mjestu izvršenja poslova otežava poslovanje i skoro je nemoguće postupiti po navedenoj normi u uslovima terenskih poslova.

„Smatramo da se traženi dokazi i podaci vrlo brzo i jednostavno mogu provjeriti komunikacijom između inspekcije i Uprave prihoda i carina (UPC). S tim u vezi, predlažemo brisanje riječi ‘odnosno mjestu izvođenja radova’ iz člana 19 stav 1 tačka 3 Zakona o radu“, navodi se u dokumentu.

Osim toga, kako su naveli, tumačenje odredbi zakona od UPC o prihvatanju povezane kompanije radi poreske konsolidacije, ne dozvoljava dodavanje novoosnovanog povezanog pravnog lica nakon donošenja odluke o odobrenju poreske konsolidacije za period od pet godina od kako je donijeta odluka.

„Ovakvim tumačenjem sprječava se ostvarivanje benefita koji se nude poreskom konsolidacijom. Trebalo bi dozvoliti automatsko dodavanje novoosnovanog povezanog pravnog lica, uz dostavljanje pisanog obavještenja“, smatraju u SSICG.

Pored toga, investitori smatraju da trenutno važeći kontni plan i model finansijskih izvještaja, koji izdaje Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, ne dozvoljava dvije metodologije prikazivanja bilansa uspjeha – po prirodi i po funkciji, i ograničava se na jednu metodologiju koja ne mora uvijek da zadovolji poslovnu prirodu svih kompanija, posebno onih koje se bave razvojem nekretnina.

„Trebalo bi dozvoliti obje metodologije u zavisnosti od prirode poslovanja“, poručili su članovi SSICG.

Oni su kazali i da trenutno strani državljanin ne smije da bude izvršni direktor u više od tri kompanije, što, kako tvrde, ne olakšava poslovanje grupe kompanija, kao što je to slučaj kod jednog njihovog člana.

„Trebalo bi da izvršni direktor majke kompanije može da bude izvršni direktor svih podružnica koje posluju u okviru grupe“, dodaje se u dokumentu.

Članovi Savjeta su ocijenili i da je potrebno omogućavanje tehničkih mogućnosti u Privrednom sudu kako bi se svjedoci saslušavali putem video linka, a ukazali su i na komplikovane procedure za dobijanje radne i boravišne dozvole.

