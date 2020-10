Nikšićki ugostitelji traže pomoć u teškoj situaciji

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Vlasnici ugostiteljskih objekata iz Nikšića pozvali su nadležne u toj Opštini i Ministarstvu ekonomije da im pomognu, jer nijesu u mogućnosti da samostalno prevaziđu kriznu situaciju prouzrokovanu koronavirusom.

Nikšićki ugostitelji počeli su pravnu formalizaciju oko osnivanja svog udruženja, kako bi se organizovanije mogli boriti sa problemima u kojima su se našli.

“Korona zemljotres, koji je urušio naše firme i poslovanje, nanio nam je nemjerljivu finansijsku štetu, kao i ljudima i djelatnostima sa nama povezanim. Imali smo maksimum razumjevanja i strpljenja nadajuci se povoljnijoj situaciji, ali su naši skromni resursi već odavno iscrpljeni”, saopšteno je nakon sastanka dijela ugostitelja u Nikšiću.

Ugostiteljski objekti u Nikšiću zatvoreni su shodno mjerama Nacionalnog kordinacionog tijela (NKT), a njihovi vlasnici ukazali su da od državnih organa nikad nijesu tražilu nikakvu pomoć, iako svi zajedno nose veliki teret čuvanja socijalnog mira i zapošljavanja velikog broja ljudi.

Vlasnici su pozvali NKT da, kako su kazali, za razliku od prethodnih odluka, dobro razmisle o socijalnom miru u Nikšiću prilikom donošenja novih mjera.

Oni su podsjetili da su protestom 28. septembra, na kome se okupilo oko 100 vlasnika objekata i zaposlenih, namjeravali da ukažu na aktuelne probleme u kojima se kao vrlo značajna privredna djelatnost u gradu i državi nalaze šest mjeseci.

Protestom su, kako su naveli, ukazali i na mnoštvo nejasnoća i nelogičnosti u postupanju nadležnih organa za vrijeme trajanja pandemije.

Ugostitelji su ustvrdili da su se na njihov račun u zadnjih nekoliko dana pojavile brojne neutemeljene optužbe da su neodgovornošću doprinijeli pogoršanju zdravstvene situacije u zemlji i ukazali da se jednoglasno ograđuju od bilo kakve namjere ili pomisli da na bilo koji način otežavaju već dovoljno teško stanje.

“Kao i svaki normalan čovjek, smatramo da je život i zdravlje naših sugrađana najveći kapital, sto smo i pokazali u predhodnom periodu maksimalno poštujuci sve mjere i preporuke koje su tražene od nas, što se može posvjedočiti vrlo čestim inspekcijskim kontrolama u našim lokalima koje su prošle bez ikakvih sankcija”, navedeno je u saopštenju.

Ugostitelji smatraju i da, nakon sadašnjeg perioda od 14 dana na koliko se odnose mjere NKT o zatvaranju objekata, ponovo neće moći nastaviti rad, jer ne vide nikakvu finansijsku svrhu, niti likvidnost takvog načina poslovanja u Opštini Nikšić.

Oni su ustvrdili da Opštini plaćaju najskuplju cijenu zakupa terase po metru kvadratnom, imaju najkraće dozvoljeno radno vrijeme do 23 sata, posluju po pravilima turističke sezone za koju je lokalna uprava označila trajanje od maja do oktobra, limitatora buke koji ne dozvoljavaju održavanje događaja, taksi za pristup komercijalnim putevima i članstvu u turističkoj organizaciji (TO) od koje nemaju koristi.