Ne zna kad će prioritetna dionica biti puštena u saobraćaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na prioritetnoj dionici autoputa Bar-Boljare od Smokovca do Mateševa blizu su završetka, ali se ne zna tačan datum njenog puštanja u saobraćaj, saopštili su iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

„Prema onome što se da vizuelno ocijeniti, građevinski radovi su skoro pa završeni. Ono što brine jesu upravo konekcije na vodu i struju, gdje se prepliću ingerencije izvođača CRBC i domaćih firmi za koje je nadležan Monteput, koji

istovremeno vrši i nadzor nad tim radovima“, rekli su Danu predstavnici Ministarstva.

Oni su dodali da bi te pozicije morale biti urgentno realizovane, a funkcionalne probe, kontrolno ispitivanje mašinske opreme i instalacija će diktirati mogućnost puštanja u saobraćaj.

„Pozitivni signali u tom smislu se ovih dana mogu registrovati iz više nezvaničnih izvora“, poručili su iz Ministarstva.

U tom resoru pretpostavljaju da bi Кomisija za tehnički pregled (DКTP) odmah mogla dati izvještaj kada radovi budu završeni.

„Mora se ipak sačekati ključna tehnička dokumentacija, kojom se nedvosmisleno može potvrditi bezbjedno puštanje u saobraćaj. Mišljenja smo da su konekcija struje, vode i digitalnog upravljanja sada ključne pozicije od čije realizacije zavisi pozitivan izvještaj o tehničkom pregledu, na osnovu koga bi nadležno ministarstvo moglo da donese odluku o puštanju u saobraćaj dionice“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je kineska kompanija CRBC angažovana za izradu glavnog projekta, na osnovu idejnog koji je država posjedovala i na osnovu kojeg je mogla da se ponudi ukupna cijena za projektovanje i izvođenje.

„Prema tome, Državna komisija za reviziju (DКR) je od početka realizacije veoma aktivno radila kako bi shodno njenim odobrenjima mogao da se izvodi neki od brojnih objekata na trasi. Tako je Кomisija za reviziju imala ključnu ulogu na samom početku, kako na pripremnim radovima, tako i na glavnim objektima. Njena aktivnost je kasnije smanjivana, ali je bila neophodno prisutna za određene faze koje su mogle po dinamici napredovanja radova da se pregledaju i kasnije. Posebno je važno njeno stalno prisustvo u slučajevima krupnijih izmjena projekata, kada je komisija morala odobravati izmjene. Izmjene su na ovakvom krupnom i

komplikovanom projektu neminovne, ali je glavni građevinski nadzor mogao registrovati samo sitnije izmjene u građevinskom dnevniku“, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS