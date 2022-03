Na rudokopu čekaju neizmirene plate

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici sa rudokopa boksita Seoca, koje je angažovala firma Bumech Crna Gora, radikalizovali su proteste, pa će u prostorijama upravne zgrade danonoćno boraviti sve dok poslodavac ne ispuni njihove zahtjeve.

Pošto poljska firma Bumech nije ispoštovala rok za isplatu zaostalih plata, radnici jame Biočki stan na rudokopu Seoca su na zboru u ponedjeljak odlučili da radikalizuju protest, piše Dan.

Oni će danonoćno boraviti u prostorijama upravne zgrade na Seocima, sve dok poslodavac ne ispuni njihove zahtjeve koji se, osim isplate druge polovine plate za januar i cijele februarske, odnose i na izmirenje doprinosa koje im nijesu uplaćivali od septembra prošle godine.

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Biočkom stanu, Obrad Knežević, rekao je da Bumech upozoravaju od početka marta.

“I na okupljanju prošle sedmice smo poručili da ispunjenje naših zahtjeva čekamo do ponedjeljka. Kako to nijesu ispoštovali, radnici su odlučili da do daljnjeg danonoćno borave u prostorijama firme na Seocima”, rekao je Knežević.

Poljska firma eksploataciju rude boksita iz Biočkog stana obustavila je 28. februara jer, kako su tada radnicima objasnili, nemaju novca za nabavku goriva niti drugih materijala za nastavak rada.

Prije desetak dana, a nakon pritisaka zaposlenih, isplatili su im pola januarske zarade, uz obećanje da će ostatak isplatiti za nekoliko dana.

Potpredsjednik Sindikalne organizacije, Igor Krulanović, kazao je da su im iz Bumecha u ponedjeljak ponudili isplatu zaostalog dijela plate za januar, što su rudari odbili.

“Pričali smo, ali smo takav predlog odbili. Tražimo da nam isplate sva potraživanja pa ćemo pristati da održavamo jamske prostorije, drugačije nikako. Dok ne nađu rješenje, danonoćno ćemo ovdje boraviti”, poručio je Krulanović.

Rudari tvrde da Bumech nema namjeru da nastavi proizvodnju iz Biočkog stana, a da im je proteklih dana jedini cilj da sa rudokopa Seoca odvezu mašine, što im oni neće dozvoliti.

“Radnicima je dozlogrdilo da više čekaju na nešto što su zaradili. Zabrinjava to što među njima ima predloga za dodatnu radikalizaciju, pa bih apelovao na poslodavca da što hitnije nađe rješenje za novonastalu situaciju, kako ne bi došlo do toga”, naglasio je Krulanović.

Na rudokopu Seoca Bumeh ima oko 110 zaposlenih, od kojih je njih oko 15 iz Poljske, a ostali su uglavnom bivši radnici Rudnika boksita.

Rudari su isticali da su u odnosu na kolege iz Poljske diskriminisani po pitanju plata koje su im više nego duplo manje, a pritom rade na mnogo težim i komplikovanijim poslovima od Poljaka.

