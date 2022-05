Monteput nabavio tunelska vatrogasna vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput nabavila je dva specijalna tunelska vatrogasna vozila sa najsavremenijom opremom, u toku priprema za otvaranje auto-puta Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo.

Isporuka vozila je realizovana u ponedjeljak, shodno ugovoru zaključenom između Monteputa i preduzeća Ljetopis Automotive, po tenderu koji je raspisan 27. decembra prošle godine.

“Vozila su višenamjenska, te osim najsavremenije opreme za gašenje požara i spašavanje iz saobraćajnih udesa, posjeduju banku vazduha, koja omogućava rad vozila u zadimljenim uslovima, odnosno evakuaciju vozila i posade, kao i spašavanje putnika iz ugroženih područja”, navodi se u saopštenju Monteputa.

Primopredaja vozila je realizovana na tunelu Sozina, a prisustvovali su joj izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić i izvršni direktor Ljetopisa Automotive, Borislav Mijović.

Već postojeća služba zaštite i spašavanja od požara, koja funkcioniše u okviru Sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela Sozina, proširena je formiranjem službe zaštite i spašavanja u Sektoru za nadzor, upravljanje i održavanje auto-puta.

“U toku je obuka svih pripadnika službe, koju izvode instruktori Službe zaštite i spašavanja u Podgorici. Nakon završetka ove vrste obuke, slijedi osposobljavanje vatrogasaca – spasilaca za pružanje prve medicinske pomoći, koju će izvoditi pripadnici zavoda za hitnu medicinsku pomoć, poslije čega će novoprimljeni pripadnici službe biti upućeni na specijalističku obuku u Sloveniju, gdje će pohađati obuku saobraćajnih udesa i gašenje požara u cestovnim tunelima”, navodi se u saopštenju.

Osposobljavanje pripadnika službe biće zaokruženo alpinističkom obukom, koju će obavljati licencirani instruktori Gorske službe spašavanja.

“Uz obuku i pripreme koje će se obaviti na samom auto-putu, bićemo spremni da odgovorimo svim izazovima koje očekujemo u toku eksploatacije puta”, poručili su iz Monteputa.

