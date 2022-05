Moguć neznatan rast kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se u narednom periodu može očekivati neznatan rast kamatnih stopa na kredite, zbog najave Evropske centralne banke (ECB) da će povećati referentnu kamatu, saopšteno je iz crnogorske monetarne institucije.

”Izvjesno je da će ECB u narednom periodu povećati referentnu kamatnu stopu, zbog čega se očekuje neznatan rast kamatnih stopa u Crnoj Gori. Referentna kamatna stopa već šest godina iznosi nula odsto, a njeno povećanje će se neznatno odraziti i na kretanje kamata u Crnoj Gori, prije svega varijabilnih, a potom i novih fiksnih“, rekli su Vijestima predstavnici CBCG.

Oni smatraju da ne bi bilo opravdano da građani taj rast brzo osjete, zato što crnogorske banke imaju dovoljno novca, pa nemaju potrebu da se u kratkoročnom periodu zadužuju na međunarodnom finansijskom tržištu.

”U saopštenjima ECB-a nije jasno ukazano kada i za koliko procenata će se povećati referentna kamatna stopa”, rekli su predstavnici CBCG.

Oni smatraju da je preuranjeno donositi bilo kakve eksplicitne zaključke.

„Zvaničnici ECB-a ističu da je riječ o normalizaciji monetarne politike, s obzirom na to da je referentna kamatna stopa već duži period iznosila nula odsto, a ključna depozitna stopa bila negativna”, objasnili su iz CBCG.

Podaci CBCG pokazuju da je na kraju aprila nominalna kamatna stopa na kredite sa varijabilnom kamatom iznosila 3,92 odsto, dok je efektivna bila 4,32 odsto. Ukupno odobreni krediti banaka na kraju aprila iznosili su 3,15 milijardi EUR, od čega oni sa varijabilnom kamatnom stopom iznose 880 miliona EUR ili oko 28 odsto.

”Najviše kredita sa varijabilnom kamatnom stopom odobreno je za refinansiranje obaveza, 189 miliona EUR, zatim za likvidnost 187 miliona i za kupovinu stanova i adaptacije 177 miliona. Od kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, najmanje prijavljene iznose imamo kod kredita za obrazovanje i za poljoprivredu”, kazali su u CBCG.

Iz vrhovne monetarne institucije su kazali da su banke samostalne u vođenju kreditne politike, a time i u određivanju visine kamatnih stopa.

