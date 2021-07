Ministarstvo zaduženo da koncesionaru produži rok za pribavljanje dozvola

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na prostoru bivšeg rudnika Brskovo produži rok za izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca.

U Informaciji je navedeno da se Koncesionar obratio Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjevom za izmjenu rokova u pogledu izvršenja obaveze izrade rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja, dozvola i saglasnosti neophodnih za izvođenje rudarskih radova u roku od dvije godine od 25. jula 2019. godine, tj. od datuma ulaska u novu fazu realizacije Ugovora.

“U obrazloženju zahtjeva Koncesionar navodi administrativna kašnjenja nastala od 8. maja 2020. godine, pozivajući se na član Ugovora kojim je propisano da „period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara“”, kazali su iz Vlade.

Vlada je, kako je saopšteno, zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji produži rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

“Imajući u vidu dosadašnje rezultate geoloških istraživanja, kao i predstavljeni projekat „Rudnik Brskovo“ kojim je, između ostalog, projektovano tri miliona EUR koncesione naknade godišnje, oko 330 zaposlenih i 2,3 miliona EUR poreza na dobit”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je, u skladu sa Zaključkom Skupštine kojim se Vlada poziva na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorke institucije (DRI) datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka DRI.

“Tim povodom zaduženi su korisnici budžeta da koordiniraju aktivnosti u cilju realizacije Akcionog plana i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, po isteku kvartala dostavljaju izvještaje za sve potrošačke jedinice nad kojima vrše nadzor, dok je Ministarstvo zaduženo da kvartalno izvještava Vladu o realizaciji Plana”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije (EK), Crne Gore i Kosova za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma.

“U diskusiji je naglašeno da prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da će potpisivanjem Finansijskog sporazuma biti omogućena realizacija aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u tom području, kroz valorizaciju njihovih turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine.

Navodi se da je potpisivanje Finansijskog sporazuma uslov za nastavak sprovođenja Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

“Ukupni procijenjeni troškovi za prošlu godinu iznose 1.270.588 EUR, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1,080 miliona EUR. Sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju o Finansijskom sporazumu između EK, Crne Gore i Albanije za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014–2020 i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma kojim su ukupni troškovi za prošlu godinu procijenjeni na 1,8 miliona EUR, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1,53 miliona EUR.

