Milionska dugovanja građana za struju i vodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je prošle godine ostvarila profit od preko 45 miliona EUR, ali istovremeno toj kompaniji samo građani za struju duguju oko dva i po puta više novca.

Riječ je ipak, o dugovima koje se godinama gomilaju. I to nijesu sva dugovanja građana, prenosi portal RTCG.

Podgoričani samo za vodu duguju još 3,5 miliona EUR.

Građani, dugovanja imaju i prema telekomunikacionim operaterima, ali iz tih kompanija nijesu željeli da saopšte koliko ti dugovi iznose. Te kompanije, međutim, tolerišu dogovanja samo za jedan ili dva račun. Krajnja mjera naplate u svim slučajevima su izvršitelji.

Kako je portalu RTCG saopšteno iz EPCG na kraju marta domaćinstva su za struju dugovala oko 120,22 mliona EUR. Ipak, taj dug je, kako navode, za više od pet miliona manji u odnosu godinu ranije.

Iz EPCG su naveli i da što se tiče ukupnih potraživanja za domaćinstava, na 31. marta ove godine ona iznose 180,92 miliona EUR. Tu su uračunata i dugovanja države za subvencije.

“Ukupno stanje obuhvata i potraživanje po osnovu subvencija za socijalne slučajeve od 548,65 hiljada EUR, koje potražujemo od Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore. Prije godinu, tačnije na dan 31. mart prošle godine, ukupna potraživanja su iznosila oko 184,51 milion EUR, od čega se oko 1,89 miliona EUR odnosilo na potraživanja po osnovu subvencija za socijalne slučajeve, koje smo potraživali od Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore”, naveli su iz EPCG.

EPCG ima jasna pravila o obaveznom plaćanju računa u, kako kažu, roku od osam dana od dana prijema računa za utrošenu električnu energiju.

Ukoliko se to ne desi u naznačenom roku, EPCG potrošaču može da dostavi upozorenje o obustavi snabdijevanja strujom.

“Ukoliko se u roku od osam dana od prijema takvog upozorenja ne izmire dugovanja, EPCG može da isključi potrošača sa mreže, bez obzira na visinu računa za utrošenu električnu energiju. Iako bi se nalog za isključenje mogao kreirati i nakon samo jednog neplaćenog računa, praksa je takva da se, pri kreiranju naloga za isključenje, uzima u obzir više faktora. Dva ključna su broj neplaćenih računa i visina dugovanja”, poručili su iz EPCG.

Osim isključenja, naplate duga na rate, krajnja mjera koji EPCG sprovodi je naplata putem izvršitelja.

Izvršni postupak se, kako su kazali, pokreće podnošenjem predloga za izvršenje nadležnom javnom izvršitelju, uz uslov da je potraživanje izvršnog povjerioca dospjelo, a nije plaćeno.

“Predlozi se podnose svakog mjeseca na osnovu vjerodostojne dokumentacije u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju. Ukupan broj predloga za mart iznosio je 1,29 hiljada, dok je utuženi dug iznosio 744,91 hiljadu EUR”, saopšteno je iz EPCG.

Iz podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopšteno je portal RTCG da po osnovu ispostavljenih računa za utošenu vodu ta kompanija potražuje oko 4,2 miliona EUR, od čega dug građana iznosi oko 3,53 miliona EUR, dok od preduzeća potražuju oko 667 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS