Milatović: Ibrahimović o životnom standardu građana vjerovatno govori iz subjektivnog osjećaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović o životnom standardu građana vjerovatno govori iz subjektivnog osjećaja, jer u prethodnih godinu nije uspio da još jednom riješi stambeno pitanje po povoljnim uslovima, kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Milatović je to naveo reagujući na izjavu Ibrahimovića, koji je u intervjuu agenciji MINA kazao da se svjedoči enormnom porastu cijena životnih namirnica i da “nijesmo ni za jotu poboljšali ekonomski standard građana u ovom vrlo izazovnom vremenu”.

„O životnom standardu građana, koji prema njegovim riječima nije poboljšan ni za jotu, poslanik Ibrahimović govori vjerovatno iz subjektivnog osjećaja jer u prethodnih godinu dana nije uspio da još jednom riješi stambeno pitanje po povoljnim uslovima”, napisao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je podsjetio da je minimalna zarada povećana sa 222 na 450 EUR, prosječna sa 530 EUR na 700, a penzije za deset odsto.

“Uvedeni su dječji dodaci od 30e za svako dijete, uvedene su naknade za novorodjenčad od hiljadu (ili 500 EUR), podržani su bivši radnici itd itd”, dodao je Milatović.

