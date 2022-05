Manji promet u uslugama u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeks prometa u uslugama u prvom kvartalu manji je 17,2 odsto u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, pokazuju podaci Monstata.

Indeks prometa u uslugama u prvom kvartalu je u odnosu na isti period prošle godine veći 41,1 odsto.

Indeks prometa u uslugama u sektoru trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u prvom kvartalu je u odnosu na isti prošlogodišnji period veći 36,5 odsto, dok je u odnosu na četvrti kvartal prošle godine manji 13,6 odsto.

“Indeks prometa u uslugama u sektoru saobraćaj i skladištenje u prvom kvartalu je u odnosu na isti period prošle godine veći 52 odsto, dok je u odnosu na četvrti prošlogodišnji kvartal manji 9,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Indeks prometa u uslugama u sektoru usluge smještaja i ishrane u prvom kvartalu je u odnosu na prvi kvartal prošle godine veći 146,4 odsto, dok je u odnosu na posljednji prošlogodišnji kvartal manji 17,6 odsto.

Indeks prometa u uslugama u sektoru informisanje i komunikacije u prvom kvartalu je u odnosu na isti prošlogodišnji kvartal veći 22,8 odsto, dok je u odnosu na četvrti kvartal prošle godine manji 21 odsto.

