Male mogućnosti da se nadomjesti gubitak turista s ruskog i ukrajinskog tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mogućnosti da Crna Gora nadomjesti gubitak turista s ruskog i ukrajinskog tržišta tokom ove ljetnje turističke sezone su veoma male, smatra dekan budvanskog Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.

On je u intervjuu za portal RTCG kazao da nas ni ove, kao ni prošle godine, od gubitaka u turizmu ne može spasiti region, koji je, kako je rekao, jedno od najsiromašnijih i sezonski najkoncentrisanijih turističkih tržišta u Evropi.

Ratković je ocijenio i da oporavak ukrajinskog tržišta, usljed rata u toj zemlji nakon ruske invazije, ne može biti brz. Put do vraćanja na raniji standard biće dug zbog velikih razaranja.

U kontekstu crnogorskih sankcija Rusiji, Ratković je dodao da će proći još dosta godina do normalizacije odnosa Evrope i Rusije, te da će Crna Gora dijeliti sudbinu tih odnosa.

Na pitanje u kojoj će mjeri rusko-ukrajinska kriza uticati na predstojeću turističku sezonu, Ratković je odgovorio da će negativan uticaj biti dvostruk.

“Direktni, u smislu izostanka dolazaka sa tržišta Ukrajine i Rusije i, indirektno, zbog relativne blizine epicentra ratnog požara i prijetnje njegovog širenja ka Zapadnom Balkanu. Sa ovih tržišta su dolasci potpuno neizvjesni, osim izbjeglica, a pogotovu onih koji kod nas imaju nekretnine. Negativan eho se može proširiti i na izvjesno osujećenje dolazaka i sa nekih drugih tržišta”, saopštio je Ratković.

Prema njegovim riječima, oporavak ukrajinskog tržišta ne može biti brz.

“Već im je zemlja pretrpjela ogromna razaranja, pa će put do vraćanja na raniji standard biti dug. Mi smo, kao NATO članica i kandidat za EU sa Rusima u odnosu sankcija, koje su važile, u manjem obimu, i prošle godine. Mislim da su, barem u srednjem roku, ova tržišta za nas izgubljena”, smatra Ratković.

Na pitanje može li Crna Gora nadomjestiti gubitak turista iz Rusije i Ukrajine sa nekih drugih tržišta, Ratković je odgovorio da su mogućnosti za to u ovoj sezonu veoma male.

On smatra da je kasno za repenetraciju na organizovano evropsko turističko tržište u kratkom roku, čak i da su normalne okolnosti.

“Naša je velika strateška greška što smo u ove dvije godine potpuno zapostavili organizovano turističko tržište najjačih emitivnih zemalja Zapadne Evrope. Valjalo bi da odmah krenemo ka tim tržištima, ali mi nijesmo ni organizaciono, ni politički sada spremni za to. Imamo blokadu gotovo svih institucija sistema i neadekvatnu destinacijsku turističku organizaciju, bez čega nije moguće efikasno upravljati poslovanjem i razvojem turizma”, dodao je Ratković.

Prema njegovim riječima, ni ove godine, kao ni prošle, od gubitaka u turizmu nas ne može spasiti region, koji je jedno od najsiromašnijih i sezonski najkoncentrisanijih turističkih tržišta u Evropi.

“Naš strateški izlaz jeste odlučna repenetracija na najjača emitivna tržišta Evrope, na koja se možemo vratiti u srednjem roku, uporedo sa napredovanjem na putu integracije u EU, koji je bio jako spor, a gotovo zamro u predhodne dvije godine”, rekao je Ratković.

Bez dominantnog učešća zapadnoevropskog organizovanog tržišta, kako smatra, ne može se očekivati uspješan razvoj održivog turizma u Crnoj Gori.

“Valorizacija naših nesumnljivih turističkih resursa, kao što su prethodne tri decenije jasno pokazale, nije moguća sa dominantnim osloncem na regionalna i istočna tržišta. Iskustvo ostalih turističkih zemalja Mediterana jasno pokazuje da smo mi, odnosno naš turizam, žrtva pogrešnog tržišnog izbora”, zaključio je Ratković.

