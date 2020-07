MA počinje da leti za Pariz i jug Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines (MA) od subote će obnoviti liniju sa Parizom, a zatim i čarter letove za jug Italije, saopštio je izvršni direktor kompanije Vlastimir Ristić.

On je za Radio Crne Gore kazao da bi od 1. avgusta trebalo da bude odnovljena i linija za Izrael.

“MA je pokazao društvenu odgovornost i obnavljenjem linija u složenim uslovima povezao Crnu Goru sa Evropom i svijetom”, ocijenio je Ristić.

On je najavio da će avioni kompanije opet letjeti za Pariz od subote, ali ne svakodnevno, što je bilo uobičajeno u ranijem periodu za ljetnje mjesece jul i avgust, prenosi portal RTCG.

“Ta odluka je oročena na 14 dana. To znači da epidemiološka situacija kod nas mora ostati u okvirima koje traži Evropska unija (EU), da bismo mi nakon te dvije sedmice bili u prilici da nastavimo da letimo”, poručio je Ristić.

Ovog vikenda, kako je naveo, obnoviće se i čarter letovi ka jugu Italije – Bariju i Napulju, te u drugoj polovini jula ka Rimu, ali ne i sa Lisabonom što je ranije bilo planirano.

Ugovara se i čarter let za Tel Aviv.

“Imamo ozbiljno interesovanje i realizovaćemo ga, nadamo se, od 1. avgusta. To bi bilo važno za nas, to je dugačka linija što utiče na našu operativnost. Jako je povoljno imati čartere koji su tako daleki, ali i pouzdane partnere”, smatra Ristić.

Interes je, kako je poručio, i obnavljanje letova ka Rusiji.

Ristić vjeruje da bi se to moglo desiti u avgustu, pa produžiti na postsezonu.

“Nije realno očekivati da ćemo sada u špicu sezone uraditi nešto sa Rusijom. Nadam se, međutim, ako nam i vremenske prilike budu išle na ruku, da sezonu preselimo na postsezonu i tada sa tog tržišta napravimo rezultat”, objasnio je Ristić.

I dalje je na snazi zabrana slijetanja aviona MA na beogradski aerodrom. Komunikacije ima i sa Aerodromom Nikola Tesla i sa Air Serbia, ali prema riječima Ristića, konkretnog dogovora još nema.

“Ne možemo trčati pred rudu, moramo biti strpljivi, moramo sačekati da se epidemiološka situacija stabilizuje i da onda krenemo sa saobraćajem. Željno ga isčekujemo, jer je to najznačajnija regoionalna linija i za nas i za Air Serbia”, rekao je Ristić.

Prema njegovim riječima, obustava avio-saobraćaja pričinila je ozbiljne gubitke u kompaniji, i do 90 odsto, iako se u martu djelimično radilo.

Bilo je i u aprilu letova koje je Vlada platila, ipak, kako smatra Ristić, nedovoljno da se ne nagomilaju gubici.

Za sada je odložena primjena Zakona o ulaganju i konsolidaciji nacionalnog avio-prevoznika, koji je predvidio ulaganje države od 155 miliona EUR za šest godina.

Ristić je rekao da se nada da će se zakon brzo primjeniti i da će se taj novac iskoristiti za saniranje obaveza za poreze i doprinose, ali i dug prema Aerodromima Crne Gore.

“Kad se to dvoje sabere to je 60 miliona. I to je veliki dio paketa koji je ugrađen u taj zakon. Međutim, ključno je da će taj novac završiti u rukama državnog preduzeća i u budžet”, naveo je Ristić.

On je podsjetio da će Zakon o konsolidaciji i ulaganju omogućiti nabavku novih aviona, a kako je zaključio, sada je pravi momenat, jer je zbog problema sa koronavirusom cijena aviona pala.