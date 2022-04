Lipovina Božović razriješena dužnosti državne sekretarke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je razriješila Milenu Lipovinu Božović dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu ekonomskog razvoja, na lični zahtjev.

U rješenju objavljenom na sajtu Vlade navodi se da je Lipovina Božović podnijela zahtjev za prestanak mandata iz razloga što je na konkursu Univerziteta Crne Gore (UCG) izabrana u akademsko zvanje docenta za oblast kvantitativna ekonomija, a što je potvrđeno na sjednici Senata UCG od 15. aprila.

“Sa tog razloga, imenovana je podnijela zahtjev za prestanak mandata kako bi nesmetano mogla da preuzme pravne radnje u cilju zasnivanja radnog odnosa na UCG”, kaže se u rješenju.

