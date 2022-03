Krvavac: Rast penzija zbog usklađivanja sa većim zaradama iz programa Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedno od najvećih povećanja penzija slijedi od maja, oko deset odsto, zahvaljujući programu Evropa Sad, odnosno zbog većih zarada sa kojima se usklađuju primanja penzionera, saopštio je državni sekretar u Ministartsvu finansija i socijalnog staranja, Branko Krvavac.

“Nemaju veze ničiji amandmani sa značajno povećanim platama u Crnoj Gori, koje je donijela naša reforma. Da nije programa Evropa Sad, o kojem su toliko loše i netačno govorili i pojedini dijelovi sadašnje vlasti, predstojeće usklađivanje penzija bi bilo par procenata, ili ga ne bi bilo, jer bi ga neutralisala inflacija”, naveo je Krvavac na Twitteru.

On je kazao da je, osim toga, ovih dana isplaćena i jednokratna pomoć za penzionere sa najnižim primanjima, od skoro četiri miliona EUR.

To je, kako je objasnio Krvavac, četvrta podrška za samo oko godinu rada ove Vlade.

“Minimalne penzije se povećavaju u ovoj godini, a reformom ćemo ispraviti dugogodišnju nepravdu prema penzionerima, posebno sa najnižim primanjima”, zaključio je Krvavac.

