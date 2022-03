Krivokapić: Svaka kriza je i prilika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svaka kriza je istovremeno i prilika, a Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj strateških infrastrukturnih projekata, saopštio je premijer Zdravko Krivokapić i dodao da Luka Bar može biti predodređena za transport tečnog gasa.

“To može biti potencijal za dalje povezivanje u regionu”, rekao je Krivokapić koji u Sofiji predvodi delegaciju koja učestvuje na sastanku predsjednika vlada država članica NATO jugoistočne Evrope.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da je Krivokapić, na sastanku posvećenom implikaciji ukrajinske krize i njenom prelivanju na Zapadni Balkan kroz energetsku i krizu hrane, kao i povezivanju regiona kroz izgradnju nove strateške saobraćajne infrastrukture, rekao da nas je ono što se dešava u Ukrajini podsjetilo na ono što smo prošli nekoliko puta u istoriji.

“Sve što se dešava kriza je demokratije u cijelom svijetu, a ta kriza nas najviše pogađa na planu osnovnih životnih namirnica”, kazao je Krivokapić, koji se osvrnuo i na migrantsku krizu koja je srazmjerno pogodila Crnu Goru.

On je upozorio i na izazove kada su u pitanju lažne vijesti i propaganda i predložio stvaranje jakog, zajedničkog centra, koji bi se na osnovu vještačke inteligencije bavio procesuiranjem i ispitivanjem lažnih informacija.

Bugarski premijer Kiril Petkov smatra da kriza u Ukrajini bez presedana i da je prouzrokovala krizu energetike i hrane.

“Takođe je i prilika da se zemlje Zapadnog Balkana ujedine za dobro svojih naroda i koordinisano djeluju”, kazao je Petkov.

On je naveo da su se lanci snabdijevanja hranom promijenili i da region treba da ima jedinstveni i brzi odgovor i strategiju. Petkov je ukazao na značaj infrastrukturne povezanosti regiona, predloživši da se Koridor 8 pojavi na mapi EU.

“Radi se o strateškom prioritetu cijelog regiona koji povezuje Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju i Bugarsku, odnosno Jadransko i Crno more”, saopštio je Petkov.

On je dodao da Bugarska očekuje odličnu žetvu i da već sada imaju dovoljno zaliha, kako bi regionu pružila sigurnost u duhu dobrosusjedskih odnosa.

Učesnici sastanka su na kraju istakli da je povezivanje regiona stvaranje nove platforme za saradnju, koja će jače povezati Zapadni Balkan.

