Kompanija One predstavila nove servise

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnici kompanije One od danas mogu da osvoje neku od vrijednih nagrada kroz digitalnu One grebalicu, imaju mogućnost da osiguraju svoje mobilne telefone, kao i da potraže pomoć od operatora putem unaprijeđenog webchat servisa.

Menadžerka za segment fizičkih lica u kompaniji One, Ana Mihailović, kazala je da je u fokusu njihove strategije korisnik, a cilj novog brenda da donese ne samo veću vrijednost i poboljšana rješenja, već da sa novom energijom korisnicima pruži najbolje iskustvo u svakom pogledu.

„Svjesni smo da samo ako pažljivo slušamo naše korisnike, možemo razumjeti njihove potrebe, a samim tim se kao kompanija razvijati i postajati bolji“, rekla je Mihailović prilikom predstavljanja novih servisa.

Ona je objasnila da korisnici od mobilnog operatora zahtijevaju stabilnu i pouzdanu mrežu, dobre tarifne pakete, sjajnu ponudu uređaja i efikasnu korisničku podršku.

„Kompanija One je spremna da ispuni ta očekivanja. Obećavamo odličnu pokrivenost, stabilan i brz internet, kao i korisnički servis koji je zaista tu da pomogne,” poručila je Mihailović.

Kompanija One je za svoje pripejd i biznis korisnike pripremila digitalnu igru One grebalicu u kojoj mogu da osvoje vrijedne nagrade, i koja traje do 15. maja.

Specijalista za segment fizičkih lica u kompaniji One, Matija Matijević, kazao je da od danas svi pripejd, postpejd i biznis korisnici koji su sami odgovorni za plaćanje kompanije One imaju priliku da jednom dnevno učestvuju u grebalici.

„Jedini uslov je da imaju instaliranu Moj One aplikaciju. Klikom na baner grebalice u Moj One aplikaciji korisniku se otvara novi prozor preko cijelog ekrana i grebanjem tog ekrana korisnici imaju mogućnost da svaki dan osvoje telefon, Samsung smart watch, bluetooth zvučnik i slušalice, a možda čak i iPhone 13“, naveo je Matijević.

On je pozvao sve korisnike da skinu Moj One aplikaciju, sjajno se zabave i ogrebu neku od vrijednih nagrada.

Pored vrijednih poklona koje je kompanija One spremila za svoje korisnike, lansiran je i unaprijeđeni webchat servis, koji će korisnicima olakšati komunikaciju operatorom.

Ekspertkinja za digitalne komunikacije u kompaniji One, Zorica Šorgić, saopštila je da svaki korisnik koji kontaktira njihove agente putem webchat-a na sajtu, dobiće odgovor za manje od jednog minuta.

„Veoma smo ponosni na ovaj dio One priče, jer smatramo da je danas korisnicima važno da znaju da lako i brzo mogu da dođu do podrške i riješe bilo koji potencijalni problem ili nedoumicu”, smatra Šorgić.

Ona je kazala i da se novi narativ kompanije oslanja samo na ona obećanja koja mogu da ispune.

„Fokusirani smo na usluge, proizvode i servise koji su srž našeg poslovanja, dok istovremeno vrlo jasno komuniciramo i sve ono što ne obećavamo, a što se veoma često nalazi u komunikaciji telko operatora. Vjerujemo da će i naši korisnici, sadašnji i budući, prepoznati važnost ovakvog direktnog i prijateljskog pristupa”, kazala je Šorgić.

Kao još jedan dokaz strategije u kojoj je briga o korisniku na prvom mjestu kompanija One u saradnji sa Lovćem osiguranjem, nudi svim postpejd korisnicima osiguranje mobilnih telefona.

Ekspertkinja za segment fizičkih lica u kompaniji One, Vladana Radoš, rekla je da su u ponudi dva paketa osiguranja i to Standard koji pokriva slučajna oštećenja i zlonamjernu štetu od trećih lica i Premium koji dodatno pokriva i većinu slučajeva krađe i obezbjeđuje produženu garanciju.

Ona je objasnila da se polisa plaća kroz mjesečni račun te da je iznos polise definisan cijenom telefona kao i da korisnik uvijek može da prati svoje troškove.

“Praksa pokazuje da je svaki drugi korisnik mobilnog telefona imao polomljen ekran ili veće fizičko oštećenje u prvoj godini upotrebe uređaja, a svakom petom vlasniku je mobilni telefon bio ukraden, pa osiguranje uređaja predstavlja realnu potrebu korisnika, koju smo mi u kompaniji One prepoznali i u skladu sa tim ponudili rješenje”, objasnila je Radoš.

Brend One lansiran je 1. marta i tada je najavljeno da će korisnici još više biti u fokusu aktivnosti kompanije.

