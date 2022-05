Jako dobri trendovi za ljetnju turističku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trendovi koji nagovještavaju kojim pravcem može da ide turistička sezona su jako dobri, a interesovanje turista i avio-povezanost raste, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) i suvlasnik Hotels Group Montenegro starsa, Žarko Radulović.

„Za ocjenu sezone je rano, možemo govoriti o projekcijama i trendovima koji nagovještavaju kojim pravcem može da ide turistička sezona. A oni su jako dobri“, odgovorio je Radulović na pitanje o ocjeni ljetnje turističke sezone.

On je agenciji Mina-business kazao da je buking dobar, a interesovanje i avio-povezanost rastu.

„Tako da ćemo ove godine najvjerovatnije biti dobro povezani sa Evropom i šire, kao malo koje godine do sad“, rekao je Radulović.

On je dodao da posebno raduje što će Aerodrom Podgorica imati mnogo više letova ove godine.

„Razlog tome je što je tivatski aerodrom gotovo prebukiran za ovo ljeto“, naveo je Radulović.

Ova godina će, kako smatra, bar nesumnjivo pokazati i dokazati da bez avio-povezanosti nema dobre sezone.

Radulović je, odgovarajući na pitanje očekuje li uticaj globalne krize na dolazak turista, imajući u vidu ukrajinsku krizu, ali i inflaciju, kazao da će u jednom dijelu sigurno uticati, a već sad pokazatelji potvrđuju da su napravili dobru strategiju kako bi ublažili i nadomjestili nedolazak gostiju iz Ukrajine i Rusije.

„Ta tržišta će nadoknaditi ne samo tržište Zapadne Evrope, već i brojne druge destinacije. Jako je važno što ove godine “kreće” Saudijska Arabija i “vraća” se Dubai“, naveo je Radulović.

On je kazao da očekuju dosta gostiju iz Izraela u kojem se Crna Gora kotira kao jedna od top tri destinacije godine.

„Logično, to će usloviti i promjenu strukture gostiju“, ocijenio je Radulović.

On je naveo da se te pozitivne prognoze i optimistična očekivanja od ove sezone odnose na kolektivni smještaj, odnosno rizorte, hotele i slično, dok bi za privatni smještaj bio jako oprezan.

„Ono što je bilo prošle godine, onih 45 dana, to se ne može ponoviti ove. Sezona je počela u martu i završiće u novembru, neće biti tih pikova i gužvi, ali ćemo kumulativno imati više novca nego prošle godine“, precizirao je Radulović.

On smatra da je to, sa jedne strane dobro, a sa druge, ove godine, utakmica se ubrzava i konkurencija je jača.

„Neće biti korona restrikcija za odmor i putovanja. Tako da gosti koji su prošle godine pretežno birali Crnu Goru ove godine imaju mnogo veći izbor“, rekao je Radulović.

U konačnom, svi će se, kako smatra, truditi da dođu do tih gostiju i ponude što bolji proizvod, kako susjedi tako i najjača konkurencija sa Mediterana i drugih destinacija, i doći će do disperzije gostiju.

„Tako da, recimo, biće gostiju iz regiona, ali manje nego prošle godine“, dodao je Radulović.

On je, na pitanje kakav odnos očekuje od nove Vlade prema turističkim poslenicima, odgovorio kao i od svake do sada, s tim što bi volio da ih ova Vlada pozitivno iznenadi.

„Volio bih da te njihove pozitivne želje u saradnji sa nama, koji po prirodi stvari više poznajemo realno stanje na terenu, naprave pravu sinergiju znanja i vještina. Tako bismo na kraju mogli da načinimo veliki iskorak kad je turizam u pitanju“, smatra Radulović.

On je naveo da tu svakako misli i na saradnju između administracije, državnih institucija i realnog turističkog biznisa.

„Najprije moraju da shvate da Ministarstvo turizma nije zaduženo da dovodi goste u Crnu Goru, već da stvara povoljan odnosno stabilan ambijent koji se neće mijenjati svakih mjesec, dva, tri, pa će se na primjer tako podizati porezi, PDV i ostalo“, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, stabilan ambijent znači i jasno definisana prava i obaveze.

„To će omogućiti da valjano obavljamo svoj dio posla i budemo konkurentni na tržištu“, dodao je Radulović.

On smatra i da Nacionalna turistička organizacija (NTO), koju je, kako je kazao, prethodna vlada praktično dezavuisala, mora da jača i da povrati ulogu koja joj pripada.

„Iako je vrlo malo ostalo do takozvanog špica sezone, moraju se iznaći sredstva potrebna da NTO pojača kampanju kako bi pomogla sezonu, a onda ćemo mi da dovodimo goste, servisiramo ih i ispraćamo zadovoljne. To je lanac funkcionisanja“, objasnio je Radulović.

On je naveo da postoje pozitivni nagovještaji iz Vlade, odnosno od resornog ministra da ove godine hoće da sarađuju sa turističkim poslenicima.

„Možda nije preostalo dovoljno vremena, ali važno je da dobra volja za unapređenje te saradnje postoji i da je obostrana“, zaključio je Radulović.

