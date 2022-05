IRF važan partner u snaženju ekonomskih veza Crne Gore i Luksemburga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Luksemburg kao male države imaju odlične osnove za snaženje ekonomske saradnje, a Investiciono-razvojni fond (IRF) kao državna razvojna institucija važan je bilateralni partner, ocijenili su njegova izvršna direktorica, Irena Radović i luksemburški ambasador Filip Donkel.

Na sastanku je posebno naglašena mogućnost unapređenja saradnje u oblasti ICT-a, STEM-a, kao i zelenog finansiranja.

Radović je upoznala Donkela sa rezultatima koje je IRF postigao u prethodnom periodu, posebno naglašavajući ulogu IRF-a u postpandemijskom i održivom oporavku crnogorske ekonomije.

Ona je, kako je saopšteno iz IRF-a, kazala da je IRF kao razvojna finansijska institucija i lider u zelenom finansiranju, posebno usmjerena na ranjive grupe, mlade i žene u biznisu.

Radović je navela da je IRF od osnivanja u crnogorsku privredu investirao preko 1,6 milijardi EUR, te da je podržano preko 4,3 hiljade projekata.

„Ovakvi rezulati i uloga koju je IRF imao u prethodnom periodu na finansijskom tržištu Crne Gore nas obavezuju da održimo kontinuitet kvaliteta programa finansijske podrške u skladu sa potrebama privrede, a sa druge strane pažljivo pratimo trendove vodećih evropskih institucija i nastojimo da uvedemo nove standarde u oblasti korporativnog upravljanja koji podrazumijavaju pažljiviji odnos prema životnoj sredini, društvu i ranjivim grupama“, saopštila je Radović.

Prema njenim riječima, takav pristup podrazumijeva da, osim finansijske podrške, naše kompanije spremaju da budu konkurentne i spremne na saradnju sa kompanijama iz Evropske unije (EU).

Donkel je ocijenio da Luksemburg želi da ostvari intenzivniju saradnju sa Crnom Gorom i državama Zapadnog Balkana.

„Ovo smo prepoznali kao jedan od važnih segmenata naše ekonomske diplomatije. U tom smislu, prepoznali smo važnost uloge i partnerstva sa IRF-om kao razvojnom finansijskom institucijom koja može da bude važan činilac ekonomske saradnje dvije države“, smatra Donkel.

On je posebno ukazao na mogućnost saradnje u oblasti ICT industrijje, istićući kao pozitivan primjer kompanju Artec 3D sa sjedištem u Luksemburgu koja se bavi razvojem 3D štampača i softvera, a koja je, pored svojih predstavništava u EU, Kini, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prepoznala i Crnu Goru kao značajnu biznis destinaciju za dalji razvoj svog biznisa.

Na sastanku su predstavnici luksemburške kompanije Artec 3D – osnivač, predsjednik i glavni izvršni direktor, Artem Yukhin i glavna izvršna direktorica, Anastasia Khaytul predstavili strategiju razvoja u Crnoj Gori.

Oni su ukazali na povoljan biznis ambijent u Opštini Bar i predstavili predstojeće poslovne aktivnosti, uz uvjerenje da će njihov kvalitet i opseg osnažiti poziciju Crne Gore za privlačenje dodatnih investicija u ICT sektoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS