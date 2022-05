Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u prvom kvartalu je u odnosu na uporedni period prošle godine pala 15,2 odsto.

“Sektor vađenja ruda i kamena oslabio je 7,4 odsto, snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 33,4 odsto, dok je prerađivačka industrija ojačala 11,2 odsto”, nvodi se u saopštenju Monstata.

Industrijska proizvodnja je u prvom kvartalu u odnosu na četvrti prošlogodišnji pala 12,6 odsto. Posmatrano prema sektorima, kod vađenja ruda i kamena zabilježen je rast od 2,5 odsto, snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi 4,3 odsto dok je prerađivačka industrija pala 26,2 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS