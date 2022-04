Indeksi pali nakon agresivnih poruka iz Fed-a

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u utorak su izgubili sve dobitke od prethodnoga dana, jer su ulagače zabrinule poruke da bi američka centralna banka mogla zaoštriti monetarnu politiku agresivnije nego što se očekuje.

Dow Jones oslabio je 0,8 odsto na 34.641 bod, dok je S&P 500 skliznuo 1,26 odsto na 4.525 bodova, a Nasdaq indeks 2,26 odsto na 14.204 boda, prenosi Hrportfolio.

Nakon što je dan prije snažno porastao, u utorak je tehnološki sektor pao gotovo dva odsto. Pritom su pod pritiskom bile dionice tehnoloških divova, kao što su Apple i Amazon.com.

S druge strane, porasle su cijene dionica u defanzivnim sektorima, kao što su nekretninski i uslužni.

U defanzivu je ulagače navela guvernerka Fed-a, Lael Brainard, koja je kazala da očekuje metodično povećanje kamatnih stopa i rapidno smanjenje Fedovih bilansa kako bi se monetarna politika dovela u “neutralniju poziciju” kasnije ove godine, a slijediće i dalje zaoštravanje politike ako to bude potrebno.

To je izazvalo strahovanja da bi Fed mogao biti i agresivniji nego što se očekuje u borbi s inflacijom.

Kako se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) inflacija već mjesecima kreće na najvišim nivoima u 40 godina, nedavno je američka centralna banka povećala ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih bodova, a već u maju mogla bi ih povećati za daljih 0,5 procentnih bodova.

Ulagači se plaše da će tempo povećanja kamata biti čak i agresivniji nego što se očekivalo, što bi moglo usporiti rast najveće svjetske ekonomije, pa čak i izazvati recesiju.

Ulagači su oprezni i zbog rata u Ukrajini i mogućih novih sankcija Zapada protiv Rusije zbog optužbi za ratni zločin. Taj je rat izazvao snažan rast cijena nafte i sirovina, što dodatno podstiče ionako visoku inflaciju u svijetu.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,73 odsto, na 7.613 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,65 odsto na 14.424 boda, a pariski CAC 1,28 odsto, na 6.645 bodova.

