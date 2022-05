Ibrahimović: Izgradnja auto-puta uticaće na sveukupan razvoj crnogorskog društva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Autoput Bar-Boljare najveći je infrastrukturni projekat koji će snažno uticati na razvoj društva, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, navodeći da od svih učesnika na projektu očekuje posvećenost kako bi se stvorili preduslovi da u ljetnjem periodu bude omogućena njegova komercijalna upotreba.

Prema riječima Ibrahimovića, malo je projekata koji će uticati na razvoj crnogorske ekonomije kao što je izgradnja auto-puta.

“Od svih učesnika na projektu očekujem punu posvećenost kako bi se stvorili preduslovi da u ljetnjem periodu bude omogućena i njegova komercijalna upotreba, dok će akcenat u mom mandatu biti na stvaranju preduslova za nastavak gradnje narednih dionica”, kazao je ibrahimović.

On smatra da je taj projekat siguran put ka zapadnom sistemu vrijednosti i put ka boljem životnom standardu svih građana Crne Gore.

Ibrahimović je ocijenio da se realizacijom takvog projekta stvaraju mogućnosti da uz bolje saobraćajno povezivanje sjevernog regiona država sagleda i mogućnosti za otvaranje novih proizvodnih kapaciteta.

“A time i za otvaranje novih radnih mjesta, kako bi se kvalitet zivota stanovnika sjevernog regiona unaprijedio”, dodao je Ibrahimović.

On je kazao da bez obzira na politička dešavanja u zemlji i bez obzira na geopolitičke promjene na globalnom nivou “moramo da nastavimo gdje smo stali, još posvećenije i odlučnije nego ranije”.

