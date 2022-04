I u narednim danima isplata prve rate za bivše radnike rudarsko-metalskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata prve rate finansijske podrške za bivše radnike iz rudarsko-metalskog sektora obavlja se u kontinuitetu, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja i dodali da se u narednim danima očekuje izvršenje svih isplata za pozitivno donesena rješenja.

Isplate se obavljaju u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci za bivše zaposlene iz sektora rudarske i metalske industrije.

“Javni poziv za prijavu za ostvarivanje finansijske podrške trajao je od 10. januara do 10. marta. Na adresu Ministarstva pristiglo je preko 4,75 hiljada prijava”, navodi se u saopštenju.

Zbog povećanog broja prijava, Komisija za razmatranje prijava i ispunjenosti uslova za dodjelu finansijske podrške, uz osnažene kapacitete, intenzivno radi kako bi pristiglu dokumentaciju obradila u najkraćem mogućem roku.

U skladu sa tim, u kontinuitetu, nakon obrade i pozitivne ocjene, Ministarstvo ekonomskog razvoja upućuje rješenja za ostvarivanje prava na ovu finansijsku podršku Ministarstvu finansija na plaćanje.

“Kako je pristigao veliki broj prijava od bivših radnika iz drugih privrednih djelatnosti, koje nijesu obuhvaćene Zakonom, ovom prilikom pozivamo javnost na strpljenje i razumijevanje, jer Ministarstvo ekonomskog razvoja predano radi kako bi finansijsku podršku primili radnici rudarsko-metalske industrije koji su se prijavili u roku, prilažući potpunu dokumentaciju, a koji, prije svega, ispunjavaju uslove propisane Zakonom”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su napomenuli da su sredstava za tu namjenu već u budžetu za ovu godinu, a planirana su i budžetom za narednu.

“Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava na finansijsku podršku osobama koje su bile zaposlene u preduzećima u sektoru rudarske i metalske industrije, a u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država i kojima je prestao radni odnos uvođenjem stečaja u tim društvima. Predstavlja prvi zakon kojim je započeta borba za ispravljanje dugogodišnje nepravde koju su trpjeli radnici Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

